Prismaflex International : Résultats annuels 2021-2022 : Retour à une rentabilité opérationnelle positive

Éléments d'analyse de l'exercice 2021-2022

Hausse dynamique de l'activité de +29% portée par un niveau record d'activité en Print (34,8 M€ soit +40%) et un retour à la croissance en Hardware (14,1 M€ soit +8%).

portée par un niveau record d'activité en Print (34,8 M€ soit +40%) et un retour à la croissance en Hardware (14,1 M€ soit +8%). EBITDA positif de 2,8 M€ (+183%) résultant d'une meilleure absorption des charges fixes avec la croissance, et ce malgré l'impact des tensions inflationnistes sur les coûts de production.

(+183%) résultant d'une meilleure absorption des charges fixes avec la croissance, et ce malgré l'impact des tensions inflationnistes sur les coûts de production. Retour à un résultat opérationnel courant bénéficiaire à 0,1 M€.

Résultat net impacté à hauteur de 1,7 M€ par des éléments non récurrents, sans impact cash.

Carnet de commandes de 17,2 M€ au 31 mars 2022 (+5,7 M€ par rapport au 31 mars 2021).



Résultats semestriels (01/04/2021 – 31/03/2022)

Le Conseil d'Administration de Prismaflex International, réuni le 14 juin 2022, a arrêté les comptes de l'exercice 2021-2022. Les procédures d'audit des Commissaires aux Comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

En M€

31.03.22

12 mois 31.03.21

12 mois

proforma2

Var (M€) 31.03.2021

12 mois

publié1 (en cours d'audit) Chiffre d'affaires 48,93 37,93 +11,0 39,69 Résultat opérationnel courant 0,13 -1,11 +1,24 -1,71 Résultat opérationnel 0,39 -1,05 +1,44 -1,21 Résultat financier hors change -0,26 -0,24 -0,25 Pertes & gains de change 0,02 -0,08 -0,08 Résultat courant avant impôt 0,16 -1,38 +1,54 -1,54 Impôts -0,25 0,08 0,12 QP des sociétés mises en équivalence -1,96 -0,24 -0,08 Résultat net -2,05 -1.54 -0,51 -1,51 Résultat net part du Groupe -2,07 -1,63 -0,44 -1,29 EBITDA 2,78 0,98 +1,80 0,96 EBITDA courant3 2,51 1,12 +1,39 0,84

1 Anthem Displays consolidée en intégration globale

2 Anthem Displays mise en équivalence comme en 2021-2022

3 Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions + autres produits et charges calculés



Prismaflex International a renoué avec la croissance sur l'exercice 2021-2022 après un exercice 2020-2021 marqué par la crise sanitaire. Cette activité dynamique a permis également au Groupe de retrouver une rentabilité opérationnelle positive malgré l'émergence progressive de tensions inflationnistes sur les coûts durant l'exercice, qui n'ont pas pu être immédiatement répercutées sur les prix de vente.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 48,9 M€, soit une croissance de +29,0% par rapport à l'exercice 2020-2021. Cette reprise a également permis de dépasser l'activité enregistrée lors des exercices 2018-2019 et 2019-2020 à données comparables, respectivement de +12,9% et de +10,9%.

Cette performance a été soutenue par l'activité « Print » qui réalise un chiffre d'affaires annuel record de 34,8 M€, en hausse de +40,2% par rapport à 2020-2021. La demande des clients a été soutenue aussi bien pour les activités traditionnelles d'impression que sur l'activité Décoration.

Les ventes de l'activité « Hardware » sont également en croissance, avec un chiffre d'affaires de 14,1 M€ en hausse de +7,6%. Cette reprise a été portée par les activités traditionnelles (panneaux d'affichage statique), tandis que les ventes de panneaux LED n'ont bénéficié qu'en partie des commandes internationales enregistrées sur l'exercice.

Le retour à la croissance du Groupe sur la période s'est accompagné d'une amélioration de la rentabilité sous l'effet d'une meilleure absorption de charges fixes. Le Groupe n'a eu que très peu recours cette année à des mesures d'allégement de charges comme lors de la crise sanitaire. L'amélioration a cependant été atténuée au second semestre par la hausse des matières premières et des coûts de transport liés au contexte conjoncturel qui pèsent sur la marge brute. Au final, l'EBITDA ressort à 2,8 M€ (5,7% du chiffre d'affaires) marquant une progression de 1,8 M€ par rapport à l'exercice 2020-2021 proforma.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant proforma s'élève à 0,1 M€.

Le résultat opérationnel est de 0,4 M€ (vs -1,1 M€ en 2020-2021 proforma) intégrant des produits nets non courants pour 0,3 M€.

Le résultat courant avant impôt proforma, incluant un résultat financier de -0,2 M€ en amélioration, s'établit à 0,2 M€, progressant ainsi de 1,5 M€.

Par ailleurs, le Groupe a enregistré un résultat négatif de -1,96 M€ lié à la mise en équivalence d'Anthem Displays (détenue à 29% par le Groupe), qui se répartit entre -0,24 M€ de performance opérationnelle dégradée et -1,72 M€ de dépréciation de valeur comptable de l'actif détenu.

Le résultat net part du groupe ressort ainsi en perte de 2,1 M€.



Situation financière : Poursuite du désendettement net

31.03.22 31.03.21* Capitaux propres (incluant minoritaires) 9,34 11,10 Dettes financières nettes 10,66 12,82 Gearing 114% 115% Dettes financières nettes (hors impact IFRS 16) 8,70 11,48 Gearing (hors impact IFRS 16) 93% 103%

*données à fin mars 2021 incluant les effets du changement de méthode d'évaluation de la PIDR



Les flux de trésorerie générés par l'activité sont en forte progression à 4,5 M€, incluant une capacité d'autofinancement de 2,7 M€ (avant versement des intérêts financiers et impôts) et une réduction du BFR de 2,0 M€ malgré la reprise d'activité, notamment suite à des acomptes reçus sur des commandes Hardware.

Ces flux couvrent les investissements liés à l'exploitation qui se sont élevés à 2,3 M€ sur la période, avec notamment l'acquisition d'une nouvelle imprimante à forte productivité dans la Division « Print ». Le free cash-flow sur l'exercice s'élève ainsi à 2,2 M€ permettant de poursuivre le désendettement du Groupe.

La dette financière nette, incluant des dettes locatives de 2,0 M€ liées à l'application de la norme IFRS 16, s'élève à 10,7 M€ (8,7 M€ hors IFRS 16). Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) ressort ainsi à 1,14 (0,93 avant IFRS 16 vs 1,03 au 31 mars 2021).



Perspectives 2022-2023

Prismaflex international vise à poursuivre en 2022-2023 sa croissance et l'amélioration de ses fondamentaux économiques, malgré un climat économique incertain lié au conflit géopolitique en Europe de l'Est et à l'inflation. Le Groupe s'attache notamment à répercuter dans la mesure du possible la hausse des coûts de matières et de transport sur les prix de vente et à maitriser ses délais de livraison dans ses deux Divisions.

Le Groupe a démarré l'exercice avec un très bon niveau de carnet de commandes, qui ressortait à 17,2 M€ au 31 mars 2022 (vs 11,5 M€ il y a un an).

L'activité Print bénéficie en effet toujours d'une demande très soutenue, avec un accent mis en priorité sur le niveau de marge de chaque affaire.

L'activité Hardware s'appuie sur les commandes engrangées récemment, aussi bien au niveau des écrans LED (nouvelles commandes en Amérique Latine et en Allemagne) que des produits analogiques (caissons rétro-éclairés pour un acteur français de la Grande Distribution). Les actions commerciales se poursuivent afin d'accroître l'accès aux opportunités du marché.

Cette visibilité conforte la croissance attendue au premier trimestre et sur les mois suivants, d'autant que la dynamique commerciale globale reste bonne.



Prochain rendez-vous

Communiqué de presse : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023, le 26 juillet 2022 après bourse

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT

ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP

EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

Contacts :

Florence Thérond - Directrice Financière - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - Tél : 01 53 67 36 70 – glefloch@actus.fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l2qaZ5xsY2mVnp+bY8ibaJVrb25lw2SWmpLLyWJwmMvFanFkyG2XmJXLZnBmlWxr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75075-pri-200622-ra-21-22-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews