Prismaflex International : Résultats semestriels 2020-2021 : Recul mesuré des résultats dans le contexte Covid-19

Éléments d'analyse du premier semestre 2020-2021

Recul de l'activité du premier semestre de -27% dans un climat économique dégradé par la crise sanitaire

dans un climat économique dégradé par la crise sanitaire EBITDA positif de 0,3 M€ résultant de la gestion rigoureuse des charges et des mesures d'accompagnement

résultant de la gestion rigoureuse des charges et des mesures d'accompagnement Résultat opérationnel courant en perte limitée de 1,1 M€, conforme aux anticipations

conforme aux anticipations Trésorerie disponible renforcée à 3,6 M€

Carnet de commandes de 8,1 M€ au 30 septembre 2020

En M€ 30.09.20

6 mois 30.09.19

6 mois Variation

(M€) Chiffre d'affaires 18,91 26,06 -7,15 EBITDA1 0,30 1,60 -1,30 Résultat opérationnel courant -1,11 0,22 -1,33 Résultat opérationnel -1,11 0,06 -1,17 Résultat financier hors change -0,13 -0,16 Pertes & gains de change / Autres -0,15 0,02 Résultat courant avant impôts -1,39 -0,08 -1,31 Impôts 0,02 -0,11 Résultat net -1,36 -0,19 -1,17 Résultat net part du Groupe -1,01 -0,21 -0,80 Capacité d'autofinancement 0,13 1,67 -1,54

1 Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions + autres charges nettes calculées

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2020-2021 - qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de Prismaflex International le 7 décembre 2020.

L'activité du 1er semestre de l'exercice (avril – septembre) a été fortement ralentie en raison de la crise sanitaire Covid-19, en particulier lors des périodes de confinement du 1er trimestre. Le deuxième trimestre a amorcé une reprise progressive, sans toutefois retrouver un niveau normatif. Le chiffre d'affaires semestriel ressort ainsi en recul de -27,4% (-26,6% à taux de change constants) à 18,9 M€.

L'activité Print, exposée à des secteurs durement touchés par la crise (événementiel, distribution), et dont le circuit de vente est plus court que l'activité Hardware, a été la plus affectée, avec un chiffre d'affaires de 11,1 M€ en recul de 6 M€. L'activité Hardware affiche un recul plus modéré de 1,2 M€ à 7,8 M€, grâce à la croissance des ventes de panneaux LED (+12% à 6,4 M€) dans le cadre de la livraison de contrats internationaux (notamment au Brésil et en Italie) signés antérieurement à la crise liée au Covid-19.

Lors de cette période inédite, le Groupe s'est attaché à réduire ses charges dans la mesure du possible afin d'atténuer l'impact du manque de chiffre d'affaires sur la rentabilité. Le Groupe génère ainsi un EBITDA positif de 0,3 M€.

Le résultat opérationnel courant est en perte de -1,1 M€, un niveau en ligne avec les dernières anticipations du Groupe de fin octobre. La moitié de cette perte provient de la filiale américaine Anthem Displays, pénalisée durant cette période par l'arrêt quasi-total des livraisons auprès de son principal client. En France, les activités du Groupe sont à l'équilibre reflétant ainsi une bonne résistance dans ce contexte particulièrement difficile.

Le résultat opérationnel ressort à -1,1 M€ en l'absence de charges non courantes significatives. Le résultat courant avant impôts s'établit à -1,4 M€, intégrant des pertes ponctuelles de change pour 0,2 M€. Le coût de l'endettement financier brut reste faible à -0,1 M€.

Après quote-part minoritaire, le résultat net part de Groupe ressort à -1,0 M€.



Structure financière sous contrôle

30.09.20 31.03.20 Variation Capitaux propres (incluant minoritaires) 17,07 18,86 -1,79 M€ Dettes financières nettes (hors impact IFRS 16) 11,81 9,57 -0,73 M€ Gearing (hors impact IFRS 16) 69% 51% -18 points



Les fonds propres s'établissent à 17,1 M€ au 30 septembre 2020. La consommation de trésorerie générée par l'activité de -0,6 M€ s'explique par la variation du BFR (-0,7 M€), la capacité d'autofinancement restant positive à +0,1 M€. Le Groupe a maintenu ses investissements productifs sur la période à hauteur de 1,3 M€ avec notamment l'acquisition de matériels d'impression pour accroître la compétitivité du Groupe.

Afin de renforcer sa trésorerie durant cette période, le Groupe a sollicité et obtenu de nouveaux financements pour un montant de 3,8 M€ (dont 1,5 M€ de Prêts Garantis par l'État en France). La trésorerie disponible ressort ainsi au 30 septembre 2020 à 3,6 M€.

La dette financière nette, incluant les dettes locatives de 1,7 M€ liées à l'impact IFRS 16 – contrat de location, atteint 13,5 M€. Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) s'établit ainsi à 0,79 (0,69 hors IFRS 16).



Perspectives

Le carnet de commandes s'élève à 8,1 M€ au 30 septembre 2020, proche du niveau enregistré il y a un an. Le troisième trimestre de l'exercice est de nouveau impacté par les mesures de restriction mises en place en Europe notamment depuis le début du mois de novembre. Ce contexte freine la reprise d'activité et renforce l'attentisme des donneurs d'ordre, avec des projets qui sont d'ores et déjà décalés de quelques mois.

Dans ce contexte, Prismaflex continue de veiller activement à la maîtrise de ses coûts et la préservation de sa trésorerie.

En reprise progressive, la Division Print devrait générer une activité au second semestre supérieure à celle du premier semestre. Les efforts portent notamment sur la décoration intérieure, avec le démarrage en décembre d'un nouveau contrat au Canada (1 M€ de CA annuel visé à terme) et le développement des ventes e-commerce avec le lancement du nouveau site Scénolia.

Dans la Division Hardware, le Groupe reste positionné sur des appels d'offres internationaux sur les panneaux LED et poursuit ses actions commerciales auprès des collectivités locales et du retail. Malgré la nette amélioration de l'activité qui se dessine aux États-Unis avec la reprise progressive des commandes et livraisons, les ventes de l'activité Hardware devraient fléchir sur cette deuxième partie d'exercice par rapport au premier semestre.

Globalement, les incertitudes liées à l'évolution de la pandémie ne permettent pas au Groupe de donner d'objectifs précis à date pour l'ensemble de l'exercice.



Potentielle évolution au capital d'Anthem Displays

Le Groupe annonce avoir engagé des négociations exclusives avec un partenaire industriel afin de renforcer financièrement sa filiale Anthem Displays et d'en accélérer le développement. En cas de finalisation de cette opération, le Groupe n'aurait plus le contrôle de la filiale (CA de 7,2 M€ en perte opérationnelle courante de 81 K€ en 2019-2020), qui ne serait donc plus consolidée en intégration globale mais par mise en équivalence.





