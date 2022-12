Éléments d'analyse du premier semestre 2022-2023

Hausse de l'activité de 30,2% portée par une bonne dynamique de l'activité Print (+19% sur le semestre) et un fort rebond de l'activité Hardware (+51%).

portée par une bonne dynamique de l'activité Print (+19% sur le semestre) et un fort rebond de l'activité Hardware (+51%). EBITDA courant positif de 1,4 M€ en légère baisse de 0,2 M€ impacté par l'inflation sur les coûts matières, de production et logistiques.

en légère baisse de 0,2 M€ impacté par l'inflation sur les coûts matières, de production et logistiques. Résultat opérationnel courant bénéficiaire à 0,3 M€ proche du S1 2021-2022 (-0,1 M€).

proche du S1 2021-2022 (-0,1 M€). Carnet de commandes solide de 13,2 M€ au 30 septembre 2022

Résultats semestriels (01/04/2022 – 30/09/2022)

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2022-2023 qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de Prismaflex International le 5 décembre 2022.

En M€ 30.09.22

6 mois 30.09.21

6 mois

Var (M€) ( ayant fait l'objet d'un examen limité) Chiffre d'affaires 30,13 23,14 +4,78 EBITDA courant1 1,35 1,56 -0,21 Résultat opérationnel courant 0,29 0,44 -0,13 Résultat opérationnel 0,35 0,50 -0,15 Résultat financier hors change -0,12 -0,12 Pertes & gains de change / Autres 0,03 -0,01 Résultat courant avant impôt 0,27 0,37 -0,13 Impôts -0,26 -0,14 Quote-part des sociétés mises en équivalence -0,28 -0,06 Résultat net -0,27 0,18 -0,45 Résultat net part du Groupe -0,37 0,10 -0,47

1 Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions + autres produits et charges calculés



Lors de ce premier semestre, le Groupe a accéléré sa croissance en réalisant un chiffre d'affaires semestriel de 30,1 M€, soit une progression de +30,2% (+28,5% à taux de change constants) par rapport au S1 2021-2022. Cette performance s'appuie sur une bonne activité commerciale dans les deux divisions.

L'activité « Print » délivre un chiffre d'affaires semestriel de 19,9 M€, en croissance organique de +19,1% par rapport au 1er semestre 2021-2022. L'activité a été particulièrement bien orientée dans l'impression traditionnelle, portée par un effet volume lié à la robustesse de la demande et un effet prix lié aux premiers effets des hausses de prix de ventes dans le contexte inflationniste. Cette dynamique compense le recul de la décoration intérieure, pénalisée par les opérations de déstockage chez ses principaux clients.

Les ventes de l'activité « Hardware » ressortent à 10,2 M€, en forte augmentation de +59,2%. Le Groupe bénéficie du fort rebond des ventes de produits LED, avec des livraisons notamment en Allemagne, au Bénin et en France. La Division « Hardware » s'appuie également sur des ventes de produits analogiques en croissance.

Sur le plan de la rentabilité, le Groupe a été confronté à l'inflation conjoncturelle sur les approvisionnements et les coûts de production, dont la répercussion sur les prix de ventes s'est faite progressivement. L'impact inflationniste est ainsi significatif sur le taux de marge brute en recul de 5,2 points à 43,1%, et pèse mécaniquement sur l'EBITDA courant qui ressort à 1,4 M€, en repli de 0,2 M€, et représente 4,5% du chiffre d'affaires.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant s'élève à 0,3 M€.

Le résultat opérationnel est de 0,4 M€ intégrant des produits nets non courants pour 0,1 M€.

Le résultat courant avant impôt ressort à 0,3 M€, après un coût de l'endettement financier brut de 0,1 M€, stable par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net part du Groupe est négatif à hauteur de -0,4 M€ intégrant la quote-part de résultat d'Anthem Displays de -0,3 M€ (perte opérationnelle semestrielle et ajustement de la valeur d'actif). Les actifs de la participation ont été cédés fin octobre et celle-ci ne sera désormais plus consolidée.

Situation financière :

30.09.22 31.03.22 Capitaux propres (incluant minoritaires) 8,91 9,34 Dettes financières nettes 12,34 10,66 Gearing 139% 114% Dettes financières nettes (hors impact IFRS 16) 10,73 8,70 Gearing (hors impact IFRS 16) 121% 93%



Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à -0,6 M€, incluant une capacité d'autofinancement de 1,7 M€ (avant versement des intérêts et de l'impôt) et une hausse ponctuelle du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de 2,1 M€ liée à des acomptes reçus moins importants qu'au 31 mars 2022.

Les investissements liés à l'exploitation se sont élevés à 0,9 M€ sur la période, constitués en grande partie d'équipements d'impression pour la Division « Print ».

La dette financière nette, incluant des dettes locatives de 1,6 M€ liées à l'application de la norme IFRS 16, s'élève à 12,3 M€ (10,7 M€ hors IFRS 16). Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) ressort ainsi à 1,39 (1,21 avant IFRS 16). La trésorerie disponible s'élève à 2,9 M€.

Perspectives 2022-2023

Le Groupe a démarré le second semestre avec une bonne visibilité sur l'activité grâce à un carnet de commandes à 13,2 M€ (dont 7,5 M€ en Hardware et 5,7 M€ en Print). De plus, l'activité commerciale est restée également dynamique sur le début du 3ème trimestre dans la continuité des mois précédents.

Le Groupe vise à réaliser un chiffre d'affaires au second semestre proche de celui du premier semestre. La Division « Hardware » capitalisera sur ses récents succès commerciaux, avec des commandes remportées au Brésil et en Belgique avec Clear Channel et de nouveaux contrats en Allemagne et au Maroc. La France reste également dynamique. L'activité « Print » est également bien orientée dans la plupart des pays servis par le Groupe, conforme à la saisonnalité habituelle.

La priorité des prochains mois est d'améliorer progressivement la rentabilité opérationnelle malgré la persistance des tensions inflationnistes (énergies, coûts salariaux notamment). À ce titre, le Groupe, d'une part, poursuivra l'ajustement de sa tarification commerciale pour restaurer son taux de marge brute notamment dans la Division Print, dans un contexte où le coût des approvisionnements semble désormais se stabiliser, et d'autre part, continuera de mettre en œuvre des gains de productivité dans les deux divisions.





Prochain rendez-vous

Visioconférence de présentation des résultats semestriels, le 13 décembre 2022 à 10h00

Prochain communiqué

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022-2023, le 24 janvier 2023 après bourse

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT

ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP

EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

Contacts :

Florence Thérond - Directrice Financière - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - Tél : 01 53 67 36 70 – glefloch@actus.fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr

