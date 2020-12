Prismaflex International : cède une partie du capital de d'Anthem Displays à l'américain Circle Graphics

Prismaflex a annoncé avoir finalisé un accord d'association au capital de sa filiale Anthem Displays avec la société américaine Circle Graphics, un imprimeur numérique américain du au Groupe H.I.G. Capital, présent à la fois sur les marchés de la décoration en ligne et de l'affichage extérieur. À l'issue des opérations de cession et d'augmentation de capital (en numéraire et par incorporation de comptes courants) visant à renforcer les fonds propres et la trésorerie d'Anthem Displays, Circle Graphics devient l'actionnaire majoritaire, Prismaflex USA conservant une participation de 28,91%.