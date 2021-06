Prismaflex International : A suivre aujourd'hui

Prismaflex International a publié, pour le compte de son exercice 2020-2021 clos fin mars, une perte part du groupe de 1,29 million d'euros, après une perte de 2,45 millions lors de l'exercice précédent. L'EBITDA du fabricant de panneaux d'affichage ressort à 0,84 million d'euros, divisé par 3 sur un an. Le chiffre d'affaires publié est quant à lui en baisse de 22,5% à 36,69 millions d'euros: l'activité Print a reculé de 23%, alors que le Hardware hors USA a connu une croissance de 11,4%.



Les fonds propres s'établissent au 31 mars 2021 à 10,9 millions d'euros, affectés par la perte nette publiée et le changement de méthode de consolidation d'Anthem Displays (sortie de capitaux propres minoritaires pour 6 millions d'euros). Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) s'établit ainsi à 1,18 (1,05 avant IFRS 16 vs 0,51 au 31 mars 2020).



Prismaflex International se fixe comme objectif de renouer avec une croissance significative et rentable en 2021-2022 en recueillant les fruits de ses actions commerciales et de ses actions d'optimisation des coûts. Le groupe disposait d'un carnet de commandes solide de 11,5 millions d'euros au démarrage du nouvel exercice.