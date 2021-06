Prismaflex International : Résultats annuels 2020-2021 : Recul modéré des résultats dans le contexte sanitaire Covid-19 - Trésorerie disponible préservée

Principaux éléments de l'exercice 2020-2021

Recul de l'activité limité à -13,8% en proforma (-22,5% en publié) dans un climat économique dégradé par la crise sanitaire – Reprise de la croissance au 4 ème trimestre (+12,2% proforma)

trimestre (+12,2% proforma) EBITDA courant proforma positif de 1,1 M€ (0,8 M€ en publié) résultant de la gestion rigoureuse des charges et des mesures d'accompagnement

résultant de la gestion rigoureuse des charges et des mesures d'accompagnement Résultat opérationnel courant proforma en perte limitée de -1,1 M€ (-1,7 M€ en publié)

Carnet de commandes de 11,5 M€ au 31 mars 2021

Résultats annuels (01/04/2020 – 31/03/2021)

Le Conseil d'Administration de Prismaflex International, réuni le 14 juin 2021, a arrêté les comptes de l'exercice 2020-2021. Les procédures d'audit des Commissaires aux Comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

En M€

31.03.21

12 mois

Publié1

31.03.20

12 mois

Publié1

30.03.21

12 mois

Proforma2

30.03.20

12 mois

Proforma2 (en cours d'audit) Chiffre d'affaires 39,69 51,23 37,93 44,01 EBITDA courant3 0,84 2,44 1,12 2,34 Résultat opérationnel courant -1,71 -0,86 -1,11 -0,56 Résultat opérationnel -1,21 -1,89 -1,05 -1,59 Résultat financier hors change -0,25 -0,24 -0,24 -0,23 Pertes & gains de change / Autres -0,08 -0,17 -0,08 -0,17 Résultat courant avant impôt -1,54 -2,30 -1,38 -1,99 Impôts 0,12 -0,15 0,08 -0,21 QP des sociétés mises en équivalence -0,08 - -0,24 -0,07 Résultat net -1,51 -2,45 -1,54 -2,26 Résultat net part du Groupe -1,29 -2,47 -1,63 -2,42 Capacité d'autofinancement 0,96 1,55 1,33 1,44

1 Anthem Displays consolidée en intégration globale (12 mois en 2019-2020 et sur près de 9 mois en 2020-2021)

2 Compte de résultats retraitée avec Anthem Displays consolidée en mise en équivalence sur 12 mois

3 Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

Le Groupe Prismaflex International présente et commente les comptes proforma qui serviront de référence pour 2021-2022, en raison de l'évolution, en cours d'exercice 2020-2021, de sa participation au capital d'Anthem Displays (actuellement de 26,7%), désormais consolidée par mise en équivalence.

Dans un contexte sanitaire et économique inédit, le Groupe a fait preuve de réactivité et de résilience pour limiter l'impact économique de la crise sur ses indicateurs économiques. Grâce au redressement progressif de l'activité et à un retour à la croissance au 4ème trimestre (+12,2% en proforma), le chiffre d'affaires annuel proforma ressort à 37,9 M€, en recul limité de 13,8%.

Cette évolution s'explique par la baisse de -23,0% du chiffre d'affaires, à 24,9 M€, de l'activité « Print », en raison du fort impact de la crise sur les activités plus traditionnelles (affiches, bâches évènementielles ou promotionnelles). La Décoration Intérieure a, en revanche, bénéficié du marché porteur de l'aménagement de la maison (+34% sur l'année).

L'activité « Hardware » hors USA présente, malgré le contexte Covid-19, une croissance sur l'exercice avec un chiffre d'affaires proforma de 13,1 M€, en augmentation de +11,4%. Elle a été portée par la montée en puissance des ventes de panneaux LED en Europe et en Amérique Latine.

Le Groupe s'est attaché tout au long de l'exercice à optimiser ses charges et a bénéficié des mesures d'accompagnement économique. L'EBITDA courant proforma est ainsi bénéficiaire à hauteur de 1,1 M€.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant proforma est en perte limitée de -1,1 M€ (vs -0,6 M€ en proforma sur l'exercice précédent).

Le résultat opérationnel proforma, à -1,1 M€, est en amélioration par rapport à l'exercice précédent (-1,6 M€), n'étant pas impacté cette année par des charges nettes non courantes.

Le résultat courant avant impôts proforma ressort à -1,4 M€, incluant un coût de l'endettement financier brut de 0,27 M€, stable par rapport à l'exercice précédent, et une perte de change minorée de 0,08 M€.

Après prise en compte de la quote-part de résultat d'Anthem Displays, la perte nette part de groupe proforma reste maitrisée à 1,6 M€, inférieure à celle proforma de l'an dernier.

Situation financière impactée par la crise

31.03.21 31.03.20 Capitaux propres (incluant minoritaires) 10,90 18,86 Dettes financières nettes 12,82 11,47 Gearing 118% 61% Dettes financières nettes (hors impact IFRS 16) 11,48 9,57 Gearing (hors impact IFRS 16) 105% 51%

Les fonds propres s'établissent au 31 mars 2021 à 10,9 M€, impactés par la perte nette publiée et le changement de méthode de consolidation d'Anthem Displays (sortie de capitaux propres minoritaires pour 6 M€).

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont très légèrement positifs à 0,2 M€ (0,7 M€ en proforma), la capacité d'autofinancement de 1,0 M€ (1,3 M€ en proforma) ayant été absorbée en grande partie par la hausse du BFR de 0,8 M€ (0,7 M€ en proforma) liée à la reprise d'activité en fin d'exercice. Les investissements liés à l'exploitation se sont élevés à 1,6 M€ sur la période.

La trésorerie disponible ressort à 3,3 M€, renforcée par la souscription de nouveaux emprunts nets à hauteur de 2,6 M€, dont 2,4 M€ de PGE qui seront conservés pendant une durée de 5 ans.

La dette financière nette, incluant des dettes locatives de 1,3 M€ liées à l'application de la norme IFRS 16 – contrat de location, s'élève à 12,8 M€ (11,5 M€ hors IFRS 16 à comparer à 9,6 M€ au 31 mars 2020). Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) s'établit ainsi à 1,18 (1,05 avant IFRS 16 vs 0,51 au 31 mars 2020).

Perspectives 2021-2022

Prismaflex International se fixe comme objectif de renouer avec une croissance significative et rentable en 2021-2022 en recueillant les fruits de ses actions commerciales et de ses actions d'optimisation des coûts. Le Groupe reste attentif et met en place des mesures réactives face aux tensions existantes sur la chaîne d'approvisionnements, aussi bien en termes de délais que de prix.

L'objectif sur 2021-2022 est également de renouer avec un free cash-flow positif, afin de réduire progressivement l'endettement net.

La Division Print s'appuie toujours sur la bonne orientation de l'activité Décoration Intérieure et bénéficie de l'amélioration progressive, mois après mois, de ses activités plus traditionnelles. La Division Hardware est dans une bonne dynamique portée par des ventes réalisées auprès de collectivités locales en France, d'enseignistes au Canada et par la signature de contrats avec des acteurs de la Grande Distribution ou de l'affichage.

Le Groupe disposait d'un carnet de commandes solide de 11,5 M€ au démarrage de l'exercice, reflet de la reprise progressive de l'activité. Cette bonne orientation commerciale se confirme au premier trimestre avec une activité globale qui retrouvera, en proforma, un niveau proche de celui enregistré avant la crise du Covid-19, et de facto, en forte progression par rapport au 1er trimestre 2020-2021.

