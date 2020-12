Prismaflex : participation réduite dans Anthem Displays

Prismaflex annonce avoir finalisé un accord d'association au capital de sa filiale Anthem Displays avec Circle Graphics, un imprimeur numérique de référence aux Etats-Unis sur les marchés de la décoration en ligne et de l'affichage extérieur.



À l'issue des opérations de cession et d'augmentation de capital visant à renforcer les fonds propres et la trésorerie d'Anthem Displays, Circle Graphics en devient l'actionnaire majoritaire, Prismaflex USA conservant une participation de 28,91%.



Du fait de cette évolution, Anthem Displays (qui a réalisé un CA de 7,2 millions d'euros et une perte opérationnelle de 47.000 euros en 2019-2020) sera consolidée par mise en équivalence au sein du groupe Prismaflex.



