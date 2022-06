Prismaflex : redressement des comptes annuels

Prismaflex International a renoué avec la croissance et une rentabilité opérationnelle positive sur l'exercice 2021-2022. Le résultat net part du groupe est ressorti en perte de 2,1 millions d’euros contre -1,63 million d’euros en pro forma, un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est en revanche bénéficiaire à hauteur de 0,13 million d’euros contre -1,1 million d’euros en pro forma sur l’exercice précédent.



Le fabricant de panneaux d'affichage et imprimeur grand format a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 48,9 millions d'euros, soit une croissance de 29% par rapport à l'exercice 2020-2021. Cette reprise a également permis de dépasser l'activité enregistrée lors des exercices 2018-2019 et 2019-2020 à données comparables, respectivement de 12,9% et de 10,9%.



Prismaflex international vise à poursuivre en 2022-2023 sa croissance et l'amélioration de ses fondamentaux économiques, malgré un climat économique incertain lié au conflit géopolitique en Europe de l'Est et à l'inflation. Le groupe s'attache notamment à répercuter dans la mesure du possible la hausse des coûts de matières et de transport sur les prix de vente et à maitriser ses délais de livraison dans ses deux Divisions.



Prismaflex international a démarré l'exercice avec un très bon niveau de carnet de commandes, qui ressortait à 17,2 millions d'euros au 31 mars 2022 (vs 11,5 millions d'euros il y a un an).