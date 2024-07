(Alliance News) - Milan a ouvert la séance de jeudi à la hausse, amenant la barre des points à la zone des 34 300. L'anticipation du jour porte sur la BCE, bien que la salle des marchés ne s'attende à aucune surprise sur les taux et attende plutôt les mots du numéro un Lagarde pour obtenir des indices supplémentaires sur la trajectoire du coût de l'argent.

"Les marchés s'attendent à ce que la BCE fasse preuve d'attentisme lors de la réunion de demain. La probabilité d'une baisse en septembre est estimée à 75 %", a déclaré en exclusivité à Alliance News Francesco Castelli, responsable des titres à revenu fixe chez Banor Capital.

Selon l'expert, trois circonstances pourraient favoriser cette solution : en juin, Mme Lagarde a clairement indiqué que le processus d'assouplissement ne serait pas linéaire - il s'agit d'une "route cahoteuse". En outre, le ralentissement de juin a également coïncidé avec la publication de projections économiques actualisées, qui a lieu toutes les deux réunions".

"Le report de la réunion à septembre aurait beaucoup de sens car Lagarde, une fois de plus, pourrait avoir besoin de données actualisées avant de trouver un consensus entre les 'faucons' et les 'colombes'", a ajouté M. Castelli.

"Troisièmement, la probabilité d'un ralentissement de la Fed a beaucoup augmenté ces dernières semaines. Bien qu'elle ne l'admette pas explicitement, la BCE sait qu'un ralentissement risque à lui seul de déprimer l'euro et d'importer l'inflation", conclut-il.

Le FTSE Mib a ainsi progressé de 0,1 % pour atteindre 34 400 points.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap cède 0,1 % à 48 427,09 points, le Small-Cap est dans le vert de 0,1 % à 29 426,91 points, et l'Italy Growth est juste en dessous du pair à 8 119,67 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres progresse de 0,8 %, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,1 % et le DAX 40 de Francfort perd 0,1 %.

Sur le Mib, Eni a pris un bon départ, progressant de 1,5 % à 14,34 euros par action. Il convient de noter que la société et l'entreprise publique kazakhe KazMunayGas - KMG ont annoncé mardi le début de la construction d'une centrale électrique hybride gaz-énergie renouvelable de 250 MW à Zhanaozen, dans la région de Mangystau au Kazakhstan.

La force également sur Iveco, qui a augmenté de 1,2 pour cent à 11,40 EUR par action, se redressant après deux sessions baissières.

Banco BPM - en hausse de 0,4% - a annoncé mercredi les résultats finaux de l'offre de rachat de son obligation perpétuelle de 400,0 millions d'euros. A l'échéance de l'offre, le montant nominal total des titres existants s'élevait à 179,5 millions d'euros et Banco BPM a procédé au rachat en même temps qu'à l'émission d'une nouvelle obligation perpétuelle Additional Tier 1 à taux fixe réinitialisé, libellée en euros et d'un montant de 400,0 millions d'euros.

Les ventes de Stellantis - en hausse de 1,1 % - ont légèrement augmenté en juin en Europe, avec des performances inférieures à celles du marché européen, où les immatriculations ont augmenté de 4,3 % en glissement annuel pour atteindre près de 1,1 million d'unités. Comme l'ont montré les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, jeudi, le géant fusionné PSA Groupe et Fiat Chrysler Automobiles a progressé de 0,4 % en glissement annuel, mais sa part de marché a chuté à 17,3 % en juin, contre 18,0 % un an plus tôt.

En revanche, Nexi a progressé de 0,3 % pour atteindre 5,89 euros par action. Dutsche Bank a relevé son objectif de cours à 6,50 euros, contre 5,80 euros, avec une recommandation "conserver".

Leonardo, d'autre part, évolue juste en dessous du pair, avec un prix de 22,80 euros par action. Il convient de mentionner que Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur le titre à 23,50 euros, contre 23,80 euros précédemment.

Du côté des valeurs moyennes, Webuild est en hausse de 2,9% à 2,22 euros par action, après avoir baissé de 1,5% la veille.

Fincantieri, d'autre part, était en hausse de 1,5%, dans sa troisième séance de hausse.

L'Ascopiave - dans le vert de 0,2% - a annoncé mercredi avoir acheté entre le 10 et le 16 juillet 36 524 actions au prix moyen de 2,3835 euros pour une valeur totale de 87 056,75 euros. Suite à ces achats, Ascopiave détient 17,9 millions d'actions, soit 7,7 % du capital.

En queue de peloton, parmi les nombreux porteurs, Piovan cède 1,2%, clôturant à 12,25 euros, après la baisse de 0,4% de la veille.

En Small-Cap, Giglio Group - une fois de plus haussier à deux chiffres avant d'aller aux enchères - a annoncé le lancement d'OMNIA mercredi. La nouvelle plateforme technologique avancée, basée sur l'intelligence artificielle, représente la fusion innovante et l'évolution des deux plateformes propriétaires de Giglio Group, Flex et Nimbus, et offre une approche intégrée de bout en bout pour la gestion du processus d'achat physique et en ligne, de la phase de commande initiale à la livraison finale.

Conafi, pour sa part, a progressé de 8,2 %. Le titre - qui manque la date de détachement du dividende de 2021 - rebondit après trois séances clôturées parmi les baissiers.

De bons achats également sur Fiera Milano, qui est en hausse de 2,2% et se dirige vers une troisième bougie journalière haussière. Le titre a augmenté sa capitalisation boursière de plus de 49% depuis le début de l'année 2024.

Avio, d'autre part, abandonne 1,4%, après deux séances terminées dans le vert.

Sur l'Italie Growth, EdiliziAcrobatica - en avance de 8,3% avant de passer aux enchères sur la volatilité - a indiqué jeudi que le nombre de contrats signés au premier semestre a augmenté de 40% à 16 107 contre 11 500 à la même période de 2023. Le nombre de clients a également augmenté de près de 59 % par rapport au 30 juin 2023.

Askoll Eva a progressé de 3,7 %, après deux séances de clôture en baisse à 0,227 euro. Sur la plateforme MarketScreenr, le titre a un objectif de cours de 0,28 EUR, ce qui le rend sous-évalué d'environ 28%.

Circle - stable à 7,82 euros - a annoncé jeudi que Magellan Circle Italia, qui fait partie du groupe Circle et qui est un cabinet de conseil de premier plan dans les domaines du transport, de la mobilité, de la logistique, de l'environnement et de l'économie circulaire, a signé un contrat de deux ans d'une valeur d'environ 140 000 euros avec un client du secteur portuaire pour la gestion technique et financière de six projets européens.

Prismi, également inchangé à 0,069 euro, a déclaré - entre le 9 et le 15 juillet - avoir reçu des paiements au titre d'une future augmentation de capital pour un montant supérieur à 300 000 euros, dont 150 000 euros provenant de Tender Capital et le reste d'autres investisseurs qualifiés.

Aux États-Unis, Wall Street a clôturé en baisse mercredi, avec un Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,6 %, mais un S&P 500 en baisse de 1,4 % et un Nasdaq Composite en baisse de 2,8 %.

En Asie, le Nikkei a chuté de 2,4 %, le Shanghai Composite a gagné 0,5 % et le Hang Seng a augmenté de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0929 USD contre 1,0930 USD mercredi à la fermeture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,3000 USD contre 1,3007 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 85,58 USD le baril contre 84,83 USD le baril à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 472,31 USD l'once contre 2 470,984 USD l'once mardi soir.

Le calendrier de jeudi prévoit la communication de la BCE comme événement principal, à 1415 CEST, suivie une demi-heure plus tard par la conférence de Christine Lagarde.

Dans la matinée, dans la zone euro, l'accent sera mis sur la production dans le secteur de la construction, à 1100 CEST, tandis qu'aux États-Unis, à 1430 CEST, les données sur les demandes d'emploi de la semaine dernière seront connues.

Les stocks de gaz américains seront publiés à 1630 CEST, tandis que la journée se terminera par le bilan de la Réserve fédérale, publié à 2230 CEST.

Parmi les entreprises en bourse, les résultats d'Arterra Bioscience, Dotstay, Eligo et Sesa sont attendus.

