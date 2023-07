PRISMI SpA, anciennement Primi sui Motori SpA, est une entreprise italienne active dans le secteur des technologies de l'information. La société est principalement engagée dans la fourniture de services d'optimisation des moteurs de recherche (SEO), qui comprennent le processus d'amélioration de la visibilité d'un site Web ou d'une page Web en obtenant un classement élevé dans la page de résultats de recherche d'un moteur de recherche. La société est également impliquée dans d'autres services Internet, y compris la mise en œuvre et l'amélioration de sites Web et de portails, les mots-clés et les activités de publicité par paiement au clic (PPC), le développement de logiciels pour le commerce électronique et de systèmes statistiques pour mesurer la performance et les résultats des sites Web, et les services de marketing des médias sociaux et de marketing par e-mail, entre autres. La société opère à travers 2ThePoint PSM Srl, Wellnet Srl, Crearevalore Srl et Web Agency Ingrandimenti.

Secteur Services et conseils en informatique