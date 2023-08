Prithvi Exchange (India) Limited est une société basée en Inde, qui opère sous le nom de marque PRITHVI EXCHANGE. La société traite toutes les devises étrangères négociables, les chèques de voyage, les traites et les transferts rapides. La société opère par le biais d'environ 16 succursales, situées dans l'état de Tamilnadu, Kerla, Karnataka, Telengana, Gujarat, Delhi et Maharastra. La société est également un agent autorisé à recevoir des transferts d'argent envoyés par Western Union Money Transfer, Money Gram et Express Money. Les produits et services de la société comprennent le change, le transfert d'argent, l'assurance voyage, les services spécialisés et les envois de fonds à l'étranger. Ses services de change proposent des devises, des chèques de voyage, des cartes de devises de voyage, des cartes de marque commune et le transfert TT / swift. Ses produits de transfert d'argent comprennent Western Union Money Transfer, Money Gram et Xpress Money. La société propose des services d'assurance voyage par le biais de TATA AIG et Trawell tag.