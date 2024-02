Prithvi Exchange (India) Limited est une société basée en Inde qui exerce des activités de change. La société opère sous la marque PRITHVI EXCHANGE. Ses produits comprennent des chèques de voyage en devises, des cartes de voyage, des DD en devises, des envois de fonds à l'étranger, des assurances voyage et des transferts d'argent vers l'intérieur. Les services de la société comprennent le change pour les étudiants, les services aux NRI, le change pour les entreprises et le processus de change. La société a conclu un partenariat avec ICICI et INDUSIND CARDS pour les cartes de devises de voyage qui sont disponibles dans environ 18 devises : Dollar américain, livre sterling, euro, dollar canadien, dollar australien, couronne suédoise, franc suisse, dollar de Singapour, yen japonais, dhiram des Émirats arabes unis, dollar de Hong Kong, bhat thaïlandais, dollar néo-zélandais, couronne danoise, riyal saoudien, rand sud-africain, riyal omanais et Thomas Cook. La société prend en charge tous les besoins en devises de ses clients et les services de transfert de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT).