PEH confirme ses bons résultats et gâte ses actionnaires

Zurich (awp) - La société de participations Private Equity Holding (PEH) a confirmé mardi les bons résultats dégagés au cours de l'année fiscale 2020/21. Comme annoncé il y a un peu plus d'un mois, le groupe zougois a multiplié par plus de cinq son bénéfice net et entend faire profiter ses actionnaires de la performance annuelle.

Le bénéfice net s'est inscrit à 82,8 millions d'euros, contre à peine 15,0 millions d'euros, indique PEH dans l'invitation à son assemblée générale, qui se tiendra - sous forme virtuelle - le 4 juin prochain. Les actionnaires seront appelés notamment à se prononcer sur le versement d'un dividende de 2,00 francs suisses par nominative au titre de l'exercice écoulé, le double de celui versé pour 2019/20.

Si la proposition est approuvée, le dividende sera distribué pour moitié en tant que dividende ordinaire prélevé sur le bénéfice reporté, moins un impôt anticipé de 35%. La seconde moitié du dividende sera distribuée à partir des réserves d'apport de capital, et à ce titre exempte de l'impôt anticipé pour les détenteurs basés en Suisse.

Le 6 avril, PEH avait expliqué le bond du bénéficie annuel notamment par de nouvelles valorisations dans le portefeuille, ainsi que des ajustements de valorisation de plusieurs investissements, qui ont entrainé une augmentation de la valeur nette d'inventaire de 10%.

