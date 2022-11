Private Equity Holding: bénéfice semestriel en forte baisse

Zurich (awp) - La société de participation Private Equity Holding (PEH) a vu ses gains s'évaporer sur les six premiers mois de l'année. A mi-parcours, le bénéfice net atteignait encore quelque 11,29 millions d'euros, contre 55,2 millions un an plus tôt.

La firme zougoise explique dans son rapport d'étape mercredi avoir été bridée par des activités de désengagement et d'investissements en baisse.

La valeur nette d'inventaire (VNI) a néanmoins grappillé 3,3% sur six mois à 156,58 euros, nonobstant la distribution d'un dividende de deux francs suisses par titre en juin.

La direction anticipe à court voire moyen terme un tassement de l'activité au sein de son portefeuille, assortie notamment d'un ralentissement des cycles de levées de fonds, du fait de la persistance de conditions de marché difficiles.

