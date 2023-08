Le groupe de santé Privia, Inc. est une entreprise nationale de mise en réseau des médecins, axée sur la technologie. La société collabore avec des groupes médicaux, des plans de santé et des systèmes de santé. Sa plateforme est spécialement conçue pour organiser les médecins en réseaux centrés sur les soins primaires, soutenus par la gouvernance des médecins, et promouvoir une culture de leadership des médecins. La plate-forme Privia est alimentée par une solution technologique de bout en bout, basée sur le cloud, qui intègre à la fois les applications développées par Privia et celles de tiers dans une interface et un flux de travail transparents qui gèrent tous les aspects de la fourniture de services de soins de santé par les médecins de Privia.

Secteur Installations et services en soins de santé