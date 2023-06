Privia Health Group, Inc. annonce qu'Adam Boehler, fondateur et Managing Partner de Rubicon Founders, rejoindra le Conseil d'administration de la société à compter du 1er juillet 2023. Il remplacera Will Sherrill, directeur de Pamplona Capital, qui démissionne de son siège au Conseil d'administration à compter du 1er juillet 2023 suite à la vente par Pamplona de sa participation dans Privia Health par le biais d'une offre secondaire clôturée le 8 mai 2023. Parth Mehrotra, actuellement président et directeur de l'exploitation de la société, rejoindra également le conseil d'administration à compter du 1er juillet 2023, date à laquelle il deviendra le directeur général de la société.

L'actuel PDG Shawn Morris, qui prend sa retraite, restera au conseil d'administration. Dans le cadre de ces élections, la taille du conseil d'administration a été portée à dix administrateurs. M. Boehler a créé Rubicon Founders en 2021.

Auparavant, il a été le premier PDG de la Société financière de développement international des États-Unis, l'organe d'investissement international du gouvernement américain, doté de 60 milliards de dollars. De juillet 2018 à octobre 2019, M. Boehler a occupé le poste de conseiller principal pour la transformation et l'innovation fondées sur la valeur auprès du secrétaire du ministère de la santé et des services sociaux (HHS). Auparavant, il a été administrateur adjoint des Centers for Medicare &Medicaid Services (CMS) et directeur du Centre d'innovation de la CMS (CMMI), où il s'est concentré sur la transformation du système de santé américain afin de créer de meilleurs résultats pour les patients à moindre coût.

De 2012 à 2018, M. Boehler a fondé Landmark Health, une société qui fournit des soins médicaux 24 heures sur 24 aux patients souffrant de maladies chroniques à leur domicile, et en a été le PDG. M. Boehler est diplômé de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.