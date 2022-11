Priya Limited nomme Kalyani Arvind Joshi au poste de secrétaire général et agent de conformité de la société à compter du 12 novembre 2022

Priya Limited a annoncé que Mme Kalyani Arvind Joshi a été nommée secrétaire d'entreprise et agent de conformité de la société à compter du 12 novembre 2022. Mme Kalyani Arvind Joshi est membre associé de l'Institute of Company Secretaries of India (numéro de membre : A43341). Elle est également diplômée en droit (L.L.B) et en commerce (B. Com).

Mme Kalyani Arvind Joshi travaille en tant que secrétaire d'entreprise depuis 2016 dans ses emplois précédents et a une expérience de 5 ans dans le droit des sociétés, a servi en tant qu'agent de conformité de certaines sociétés et a conseillé des organisations réputées en tant que secrétaire d'entreprise et agent de conformité. Mme Kalyani Arvind Joshi surveille également la conformité juridique de l'entreprise, l'administration, les négociations, les accords et autres documents, et assure la liaison avec le gouvernement et d'autres départements, y compris les conformités SEBI (LODR), RBI et FEMA.