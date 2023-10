Pro-Dex, Inc. conçoit, développe et fabrique des moteurs chirurgicaux et des rasoirs multifonctions autoclavables, alimentés par piles et électriques, utilisés principalement sur les marchés orthopédique, thoracique et craniomaxillofacial (CMF). La société fabrique et vend également des moteurs pneumatiques rotatifs à un large éventail d'industries. La société fabrique des implants chirurgicaux, des dispositifs avec de l'électronique, du développement de logiciels personnalisés, des assemblages et sous-assemblages complexes, de la stérilisation, des matériaux complexes et du moulage par injection. Les produits de la société comprennent des dispositifs médicaux finis, des micromoteurs pneumatiques, une limitation adaptative du couple, des moteurs chirurgicaux motorisés et des moteurs pneumatiques de précision. Les produits de dispositifs médicaux de la société sont vendus principalement à des fabricants d'équipements originaux et les moteurs pneumatiques sont vendus principalement à une gamme de distributeurs et d'utilisateurs finaux. La société dessert un éventail d'industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile, l'industrie, les communications, les soins dentaires, le pétrole et le gaz, les soins de santé, la robotique et la recherche.