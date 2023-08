Pro Medicus Limited est une société d'informatique de santé basée en Australie. La société est un développeur et un fournisseur de logiciels et de services d'imagerie médicale aux hôpitaux, aux groupes d'imagerie diagnostique et à d'autres entités de santé connexes en Australie, en Amérique du Nord et en Europe. Les produits de la société comprennent Visage RIS, Visage RIS/PACS, Visage 7, Visage Ease Pro et Visage Ease. Son Visage RIS est un logiciel médical de systèmes d'information radiologique (RIS) destiné à la pratique de la gestion, de la formation, de l'installation et des services professionnels. Les fonctionnalités de Visage RIS comprennent l'enregistrement des patients, la facturation, la planification, la saisie, l'intégration HL7, les rapports financiers, la dictée numérique et l'intégration de la reconnaissance vocale. Son logiciel Visage 7.0 est un logiciel d'imagerie médicale qui offre aux radiologues et aux cliniciens une capacité de visualisation rapide d'images médicales en 2-D, 3-D et 4-D et un logiciel d'archivage et de communication d'images (PACS)/imagerie numérique.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés