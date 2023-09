Le Fonds de placement immobilier PRO est un fonds de placement immobilier à capital variable basé au Canada. La société détient un portefeuille de biens immobiliers commerciaux au Canada, avec une orientation industrielle sur des marchés secondaires robustes. Les secteurs d'activité de la société comprennent trois catégories d'immeubles de placement : les immeubles industriels, les immeubles commerciaux et les immeubles de bureaux : Industriel, Commerce de détail et Bureaux. Toutes les activités de la société sont situées dans un seul secteur, le Canada. Avec une concentration dans l'est et le centre du Canada, son portefeuille immobilier industriel se compose de propriétés commerciales situées sur des marchés secondaires. La société possède environ 129 propriétés, dont MONCTON, NEW BRUNSWICK, Amherst (Nouvelle-Écosse), L'ancienne-Lorette (Québec), Daveluyville (Québec), Saint John (Nouveau-Brunswick), Miramichi (Nouveau-Brunswick), Woodstock (Nouveau-Brunswick) et d'autres. Les propriétés de la société sont situées dans l'ouest du Canada, en Ontario, au Québec et dans le Canada atlantique.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial