À PROPOS DU FPI PRO Le FPI PRO est un fonds de placement immobilier canadien qui se concentre sur le secteur industriel. Il détient et gère un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité situés dans des villes de taille moyenne qui bénéficient d'une économie vigoureuse. Fondé en 2013, le FPI est présent dans dix provinces canadiennes, principalement dans le centre et l'Est du Canada. 120 6,2 M$ 97,7 % Nombre Superficie locative brute (« SLB ») d'immeubles1) (en pieds carrés)1) Taux d'occupation2) PORTEFEUILLE COMPOSÉ PRINCIPALEMENT D'IMMEUBLES INDUSTRIELS DE GRANDE QUALITÉ 83 % 12 % 5 % SLB - Immeubles de commerces de SLB - Immeubles industriels1) détail1) SLB - Immeubles de bureaux1) FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2024 1,0 G$ 25,7 M$ 1,7 % 14,8 M$ Total de l'actif1) Produits tirés des immeubles Augmentation des produits Augmentation du résultat tirés des immeubles3) d'exploitation net3) 1,9 % 91,6 % 3,89 % 39,5 M$ Augmentation du résultat Ratio de distribution des Taux d'intérêt moyen Facilité de crédit disponible1) d'exploitation net3) fonds provenant des activités pondéré des emprunts d'exploitation ajustés de hypothécaires1) base4) VALEUR IMPORTANTE AU SEIN DE NOTRE PORTEFEUILLE 55,6 % 69,0 % de la SLB de 2024 a été renouvelée selon un écart moyen des loyers de base proviennent de locataires nationaux et positif de 33,5 %1) gouvernementaux1) NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA DURABILITÉ > > Publication du troisième rapport ESG annuel en mai 2024 Comité de direction mis sur pied pour la gestion quotidienne du programme ESG Au 31 mars 2024 Des 120 immeubles, 78 sont détenus à 100 % et 42 sont détenus à 50 %. Pour les immeubles qui sont détenus à 50 %, la SLB indiquée dans le présent rapport ne tient compte que de 50 % de la SLB totale de ces immeubles. Comprend la superficie réservée d'environ 90 903 pieds carrés au 31 mars 2024. La période de comparaison est le trimestre clos le 31 mars 2023. Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

RAPPORT DE GESTION TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2024 120 Troop Avenue, Dartmouth, Nouvelle-Écosse À tous les porteurs de parts, Nous avons entamé l'exercice sur des assises solides et continuons à tirer pleinement parti de notre stratégie consistant à nous concentrer sur le secteur industriel. Nous cherchons toujours à optimiser notre portefeuille, notamment en cédant des immeubles non essentiels et en consolidant notre bilan. Des résultats probants Nous avons enregistré au premier trimestre une croissance de 7,8 % du résultat d'exploitation net des immeubles comparables1) d'un exercice à l'autre, tant pour nos immeubles industriels que pour l'ensemble de notre portefeuille, grâce à l'augmentation des loyers de base des baux et des hausses annuelles de loyer. Nous avons conclu au cours du trimestre la vente de trois immeubles non essentiels moyennant un produit brut de 26,1 M$, en plus de signer des contrats exécutoires pour la vente de deux autres immeubles non essentiels de commerces de détail pour un produit brut de 7 M$, dont la clôture est prévue au deuxième trimestre 2024. Ces deux ventes augmenteront la part de notre secteur des immeubles industriels, la portant à 83,1 % de la superficie locative brute (SLB) et à 76,1 % de notre résultat d'exploitation net (REN), sur une base pro forma. Grâce à nos ventes d'immeubles au premier trimestre, nous avons pu réduire notre dette totale de 25,1 M$ d'un exercice à l'autre, l'établissant à 493,6 M$, et portant ainsi notre ratio de la dette ajustée par rapport à la valeur comptable brute1) à 49,5 % au 31 mars 2024. Pour le reste de l'exercice 2024, les emprunts hypothécaires venant à échéance totalisent 17,8 M$, et nous nous attendons à les renouveler aux conditions usuelles du marché. Notre discipline financière nous a aidés à enregistrer d'excellents résultats au titre des produits tirés des immeubles et du REN, qui ont augmenté de respectivement 1,7 % et 1,9 % par rapport à la même période l'an dernier, même si notre portefeuille compte 10 immeubles de moins. Cette réduction du nombre d'immeubles détenus ainsi que la hausse des charges d'intérêts et des coûts de location sont les principales causes de l'augmentation de notre ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés1) au premier trimestre 2024. Sur une bonne lancée Les activités de location n'ont rien perdu de leur vigueur au cours du trimestre, et nous avons jusqu'à maintenant renouvelé ou remplacé les baux de 55,6 % de la SLB venant à échéance en 2024, selon un écart positif moyen de 33,5 % pour l'ensemble du portefeuille et de 47,7 % pour nos immeubles industriels. Nous nous réjouissons en outre d'avoir signé, avec un nouveau locataire international de qualité, un bail d'une durée de 15 ans pour un immeuble totalisant 128 000 pieds carrés, avec prise d'effet en février 2025. Le bail prévoit des hausses de loyer annuelles et un loyer de base de plus de 30 % supérieur à celui qui viendra à échéance. Même si notre taux d'occupation demeurait solide à 97,7 % au 31 mars 2024 (compte tenu de la superficie réservée), il a subi momentanément l'incidence d'inoccupations transitoires dans certains immeubles industriels, dont la location reprend actuellement de la vigueur. Progrès au chapitre des facteurs ESG Nous sommes ravis d'annoncer que, le 8 mai 2024, nous avons publié notre troisième rapport annuel sur la durabilité, qui souligne nos engagements, notre stratégie et nos réalisations au chapitre des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Alors que nous nous adaptons à l'évolution des attentes des parties prenantes, nous poursuivons nos efforts visant à adopter de nouvelles pratiques exemplaires, en tenant compte des normes et lignes directrices régissant les facteurs ESG, notamment les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) pour le secteur immobilier, le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) et les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Collectivement, nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés jusqu'à maintenant et entendons continuer à améliorer notre profil ESG. Nous vous invitons à consulter notre rapport de 2023 sur la durabilité, qui se trouve à la section Durabilité de notre site Web. 1)Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO 1

RAPPORT DE GESTION TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2024 Maintien de notre stratégie Au cours de l'exercice 2024, nous poursuivrons notre stratégie de recyclage des capitaux et chercherons à accroître notre présence dans le secteur prometteur des immeubles industriels au fur et à mesure que le marché se stabilise. Nous garderons le cap sur cette stratégie tout en gérant judicieusement notre bilan et la répartition de nos capitaux au bénéfice de toutes nos parties prenantes. En terminant, j'aimerais remercier sincèrement l'ensemble de notre équipe pour son apport soutenu, si essentiel à notre succès. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à notre conseil des fiduciaires pour ses précieux commentaires et ses orientations fort utiles, et bien sûr, à nos porteurs de parts pour leur confiance et leur soutien. (signé) Gordon G. Lawlor, CPA Président et chef de la direction FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO 2

RAPPORT DE GESTION TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2024 PARTIE I FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS 31 mars 31 mars 2024 2023 Données d'exploitation Nombre d'immeubles 120 130 Superficie locative brute (« SLB ») (en pieds carrés) 6 217 063 6 531 305 Taux d'occupation1) 97,7 % 98,6 % Durée restante moyenne pondérée des baux (en années) 3,9 4,1 Trimestre Trimestre clos le clos le 31 mars 31 mars (En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) 2024 2023 Données financières Produits tirés des immeubles 25 702 $ 25 278 $ Résultat d'exploitation net (REN) 14 822 $ 14 540 $ REN des immeubles comparables2) 14 522 $ 13 477 $ Résultat net et résultat global (9 452) $ 13 048 $ Résultat net et résultat global par part (de base)3) (0,1560) $ 0,2057 $ Résultat net et résultat global par part (dilué)3) (0,1549) $ 0,2028 $ Total de l'actif 1 001 575 $ 1 054 881 $ Total de la dette 493 624 $ 518 668 $ Total de la dette en pourcentage du total de l'actif 49,3 % 49,2 % Dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute2) 49,5 % 49,2 % Ratio de couverture des intérêts2) 2,5x 2,7x Ratio de couverture du service de la dette2) 1,6x 1,6x Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé2) 9,0x 9,6x Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts hypothécaires 3,89 % 3,70 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, montant net 9 743 $ 10 582 $ Fonds provenant des activités d'exploitation2) 7 722 $ 4 948 $ Fonds provenant des activités d'exploitation de base par part2) 3) 0,1274 $ 0,0819 $ Fonds provenant des activités d'exploitation dilués par part2) 3) 0,1266 $ 0,0805 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés2) 7 441 $ 7 814 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part2) 3) 0,1228 $ 0,1293 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part2) 3) 0,1220 $ 0,1271 $ Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base2) 91,6 % 87,0 % Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués2) 92,2 % 88,5 % Le taux d'occupation comprend les contrats de location pour une occupation future d'espaces actuellement vacants. La direction estime qu'en incluant les locaux réservés, elle présente un rapport plus équilibré. Au 31 mars 2024, la superficie des locaux réservés correspondait à une SLB d'environ 90 903 pieds carrés (SLB de 69 102 pieds carrés au 31 mars 2023). Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». Le total des parts de base est composé de parts (au sens attribué à ce terme dans les présentes) et de parts de catégorie B (terme également défini dans les présentes). Le total des parts diluées comprend également les parts de fiducie visées par les droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par les droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI. FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO 3

RAPPORT DE GESTION TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2024 RAPPORT DE GESTION Le présent rapport de gestion donne un compte rendu des stratégies d'exploitation, des questions relatives au profil de risque, des perspectives d'affaires et de l'analyse de la performance et de la situation financière de Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI » ou « FPI PRO ») pour le trimestre clos le 31 mars 2024. Il est fondé sur les états financiers qui ont été établis conformément à la norme comptable internationale (« IAS ») 34 Information financière intermédiaire, suivant des méthodes comptables conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB ») et l'IFRS Interpretations Committee (« IFRIC »). Le présent rapport de gestion doit être lu avec les états financiers intermédiaires consolidés résumés du FPI et leurs notes annexes pour les trimestres clos les 31 mars 2024 et 2023 (les « états financiers du premier trimestre de 2024 »), les états financiers consolidés audités du FPI et leurs notes annexes des exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022 (les « états financiers annuels de l'exercice 2023 »), le rapport de gestion sur ce même exercice (le « rapport de gestion annuel de l'exercice 2023 ») et la notice annuelle du FPI de l'exercice clos le 31 décembre 2023 (la « notice annuelle de l'exercice 2023 », les états financiers annuels de l'exercice 2023 et le rapport de gestion annuel de l'exercice 2023 constituant les « rapports annuels de l'exercice 2023 »). Ces documents et l'information complémentaire sur les activités du FPI sont disponibles sur le profil du FPI dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR+ »), à l'adresse www.sedarplus.ca. La monnaie de présentation du FPI est le dollar canadien ($ CA). Sauf indication contraire, tous les montants, à l'exception du nombre de parts, des montants par part, des superficies en pieds carrés et des montants par pieds carrés, ont été arrondis au millier de dollars canadiens le plus près. À moins d'indication contraire, le FPI a préparé le présent rapport de gestion d'après l'information disponible jusqu'au 8 mai 2024, date à laquelle le conseil des fiduciaires du FPI (le « conseil ») a approuvé le présent rapport de gestion et les états financiers pour le premier trimestre de 2024. ÉNONCÉS PROSPECTIFS Le présent rapport de gestion renferme des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés portant sur certaines attentes et projections, certains plans de croissance ou d'autres informations relatives à la stratégie d'affaires et aux plans futurs du FPI. On reconnaîtra généralement les énoncés prospectifs à l'emploi de verbes comme chercher », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « projeter », « prédire », « cibler », « supposer », « devoir », y compris leur forme conjuguée au conditionnel ou au futur ou leur forme négative, de termes comme « éventuel », « objectif », « continu », « implicite »,

but » et « possiblement », et d'expressions comme « avoir l'intention de » ou « est d'avis que », aux références similaires à des périodes futures et par le fait que ces énoncés ne portent pas strictement sur des questions historiques ou courantes. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes de la direction et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment la conjoncture du marché et de l'économie, les perspectives et les occasions d'affaires, les stratégies ou les plans d'avenir, les projections ainsi que les événements et les tendances prévus qui ont une incidence sur le FPI et son secteur d'activité. Bien que le FPI et la direction estiment que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables en date des présentes, rien ne garantit que ces hypothèses ou estimations seront exactes ou que ces attentes se matérialiseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à des éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel en conséquence desquels les événements réels pourraient différer considérablement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Certains énoncés prospectifs qui figurent dans le présent rapport de gestion comprennent, sans s'y limiter, ceux portant sur ce qui suit : L'intention du FPI de distribuer une partie de ses flux de trésorerie disponibles aux porteurs de titres et le montant de ces distributions.

La capacité du FPI de donner suite à ses stratégies de croissance et d'accroître ses actifs.

Le traitement fiscal prévu des distributions aux porteurs de parts.

Les dépenses en immobilisations que le FPI doit engager pour ses immeubles.

La capacité du FPI de répondre aux critères d'exclusion de la définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » que l'on retrouve dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

Le taux d'occupation et le rendement escomptés des immeubles du FPI.

Le calendrier d'échéance de la dette du FPI. Les résultats et les faits nouveaux réels pourraient différer, peut-être sensiblement, de ceux prévus par le FPI ou formulés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs du présent rapport de gestion. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et de risques qui pourraient se révéler inexacts. Les hypothèses importantes se rattachant aux énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion comprennent, sans s'y limiter, les suivantes : i) le FPI obtiendra un financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI et sa croissance future potentielle cadreront avec les attentes actuelles du FPI; iii) aucune modification pouvant être apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI; iv) les effectifs du FPI demeureront stables et conformes aux attentes actuelles du FPI; v) l'incidence de la conjoncture économique et des conditions actuelles du marché financier mondial sur les activités du FPI, y compris sa capacité d'obtenir du financement, ainsi que la valeur de ses actifs demeureront conformes aux attentes actuelles du FPI; vi) aucune modification importante pouvant être apportée aux règlements gouvernementaux et aux règlements en matière d'environnement ne nuira aux activités du FPI; vii) le rendement des placements du FPI au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI; viii) les conditions du marché immobilier, y compris la concurrence pour certaines acquisitions, correspondront aux attentes du FPI et ix) les marchés financiers procureront au FPI un accès libre à des titres de participation ou de créance. FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO 4

RAPPORT DE GESTION TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2024 En raison de nombreux facteurs, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI pourraient différer sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les risques et les incertitudes liés à ce qui suit : la propriété d'immeubles, la diversification, la dépendance envers le personnel clé, la COVID-19 et les crises sanitaires, les évaluations et la comptabilisation des immeubles de placement à la juste valeur, les arrangements de coentreprise ou de partenariat, les frais fixes, le financement et le niveau d'endettement, la liquidité des placements immobiliers, la conjoncture mondiale des marchés financiers, les acquisitions, les activités d'aménagement et les cessions, les conflits d'intérêts potentiels, la concurrence, la concentration géographique, les pertes générales non assurées, l'accès aux capitaux, l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt, les questions d'ordre environnemental, les risques liés aux changements climatiques, les litiges, les possibles obligations non connues, les contrôles internes, la gouvernance des données et l'aide à la décision, la sécurité des technologies de l'information, l'indexation pour tenir compte de l'inflation et la durée des contrats de location, les restrictions sur les activités, les renouvellements d'assurances, les coentreprises et les partenariats, les saisies immobilières, l'occupation des immeubles, le renouvellement des contrats de location et l'augmentation des loyers, les questions d'ordre fiscal, les modifications aux lois fiscales, les participations notables, la volatilité du cours des parts, la nature non garantie des distributions au comptant, les restrictions sur les rachats, la subordination des parts, les facteurs de risques d'ordre fiscal, la nature des placements, la responsabilité des porteurs de parts et la dilution. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive et ne saurait présenter l'ensemble des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur le FPI. Toutefois, ces facteurs et les facteurs de risque qui sont présentés sous la rubrique « Facteurs de risques » de la notice annuelle de l'exercice 2023, ailleurs dans le présent rapport de gestion et dans les rapports annuels pour l'exercice 2023 ainsi que dans les autres documents que le FPI a déposés ou pourrait déposer auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes, doivent être examinés attentivement. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs devaient se révéler inexactes, les résultats, la performance ou les réalisations réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs du présent rapport de gestion. Ces facteurs devraient être examinés minutieusement, et les investisseurs éventuels ne devraient pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs compris dans le présent rapport de gestion reposent sur des hypothèses que la direction considère actuellement comme raisonnables, le FPI ne peut garantir aux investisseurs éventuels que les résultats, la performance ou les réalisations réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont à jour en date du présent rapport de gestion, et le FPI n'a pas l'intention de les mettre à jour, ni ne s'engage à le faire, sauf si la loi l'y oblige. Le FPI ne peut garantir aux investisseurs que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Les investisseurs doivent savoir que les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie de performance future et qu'ils sont par nature incertains; par conséquent, ils ne doivent pas s'y fier sans réserve. MESURES NON CONFORMES AUX IFRS Les états financiers du premier trimestre de 2024 ont été préparés conformément à IAS 34 Information financière intermédiaire, suivant des méthodes comptables conformes aux IFRS publiées par l'IASB. Outre les mesures conformes aux IFRS utilisées dans les présentes, la pratique dans le secteur consiste à évaluer la performance des entités de placement immobilier en tenant compte notamment de certaines mesures et de certains ratios non conformes aux IFRS, ainsi que d'autres mesures financières déterminées (collectivement, les « mesures non conformes aux IFRS »), lesquels sont décrits ci-après. La direction est d'avis que ces mesures sont utiles aux investisseurs, puisqu'elles sont généralement admises lorsqu'il s'agit d'évaluer la performance d'un FPI et qu'elles fournissent une base de comparaison pertinente entre les entités de placements immobiliers. En plus des résultats présentés selon les IFRS, le FPI se sert également des mesures non conformes aux IFRS en interne pour évaluer le rendement d'exploitation de son portefeuille d'immeubles de placement. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sauraient être considérées comme des substituts du résultat net, des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, du total de l'actif, du total des capitaux propres ou de mesures similaires conformes aux IFRS établies comme des indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI, et elles pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres fiducies ou sociétés de placement immobilier. Ces mesures non conformes aux IFRS sont définies ci-après et contiennent un renvoi, le cas échéant, à un rapprochement dans le présent rapport de gestion avec la mesure la plus proche qu'on trouvera dans les états financiers de référence du FPI. Les mesures non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures financières normalisées aux termes des IFRS et pourraient ne pas être comparables aux mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Le FPI estime, pour les raisons évoquées plus haut et ci-après, que ces mesures non conformes aux IFRS sont utiles à la direction et aux investisseurs pour évaluer la performance et la situation financières du FPI. Mesures financières non conformes aux IFRS Dette ajustée La dette ajustée est une mesure financière non conforme aux IFRS définie par le FPI comme la dette courante et non courante, exclusion faite i) des coûts de financement non amortis, ii) de la charge de désactualisation de la débenture convertible et iii) de l'ajustement de la juste valeur de l'instrument financier dérivé. La direction estime que la dette ajustée est une mesure utile à la fois pour elle-même et les investisseurs pour déterminer le niveau d'endettement du FPI et sa capacité à remplir ses obligations. La dette ajustée est aussi employée par la direction pour mesurer le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé et la dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute. On trouvera un rapprochement entre la dette ajustée et la dette, la mesure comparable la plus proche présentée dans les états financiers de référence du FPI, dans le tableau à la rubrique « Partie IV - Structure du capital et endettement - Dette ajustée » et dans le tableau à la rubrique « Partie V - Sommaires des résultats trimestriels ». FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO 5

RAPPORT DE GESTION TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2024 Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (« BAIIA ajusté ») Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS que le FPI utilise pour suivre sa capacité à s'acquitter de sa dette et surveiller les exigences imposées par ses prêteurs. Plus précisément, la direction se sert du BAIIA ajusté pour surveiller le ratio de couverture des intérêts, le ratio de couverture du service de la dette et le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé du FPI. Le FPI l'utilise pour évaluer son endettement et sa capacité à respecter ses obligations, notamment le service de sa dette. Cette mesure sert également aux investisseurs pour déterminer la capacité du FPI à s'acquitter de sa dette, à financer ses dépenses d'investissement et à verser des distributions à ses porteurs de parts. Le BAIIA ajusté correspond au résultat net et résultat global du FPI avant les intérêts et les coûts de financement, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, les ajustements à la juste valeur, les distributions versées sur les parts de catégorie B, les loyers comptabilisés selon la méthode linéaire, la charge au titre du régime incitatif à long terme, les coûts liés au plan de succession du chef de la direction, les coûts de transaction et les coûts de règlement de la dette. On trouvera un rapprochement avec le résultat net et le résultat global, la mesure conforme aux IFRS la plus proche présentée dans les états financiers de référence du FPI et dans le tableau présenté à la rubrique « Partie IV - Structure du capital et endettement - BAIIA ajusté ». Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés Les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés constituent une mesure financière non conforme aux IFRS. Le FPI ne détermine pas les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés conformément aux lignes directrices du White Paper on FFO and AFFO for IFRS publié en février 2019 par la Real Property Association of Canada. Le FPI définit les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés comme les fonds provenant des activités d'exploitation diminués de l'amortissement des loyers comptabilisés selon la méthode linéaire, des investissements de maintien et des frais de location stabilisés normalisés, tels qu'ils ont été calculés par le FPI, puis majorés des charges au titre du régime incitatif à long terme, de l'amortissement des coûts de financement, de la charge de désactualisation des débentures convertibles et des coûts non récurrents, comme les coûts de règlement de la dette, les coûts liés au plan de succession du chef de la direction et les coûts de transaction. Les coûts de location normalisés et stabilisés représentent les coûts de location payés et amortis sur la durée du nouveau contrat de location. La direction est d'avis que les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés sont utiles tant pour la direction que pour les investisseurs, car ils constituent une mesure importante de la performance économique du FPI et qu'ils sont représentatifs de la capacité du FPI de régler sa dette, de financer ses dépenses d'investissement et de verser des distributions à ses porteurs de parts. Cette mesure non conforme aux IFRS est utilisée couramment pour évaluer le rendement des opérations immobilières; cependant, elle ne représente pas les flux de la trésorerie provenant des activités d'exploitation, telle qu'elle est définie par les IFRS, et elle n'est pas nécessairement représentative de la trésorerie dont le FPI dispose pour financer ses besoins généraux. Les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés font l'objet d'un rapprochement avec le résultat net et le résultat global, la mesure conforme aux IFRS la plus proche présentée dans les états financiers de référence du FPI, dans le tableau figurant à la rubrique Partie IV - Distributions et fonds provenant des activités d'exploitation ajustés » et dans celui présenté à la rubrique « Partie V - Sommaires des résultats trimestriels », ainsi que d'un rapprochement avec les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation dans le tableau figurant à la rubrique « Partie IV - Distributions et fonds provenant des activités d'exploitation ajustés - Distributions ». Résultat avant intérêts, impôts et amortissements ajusté annualisé (« BAIIA ajusté annualisé ») Le BAIIA ajusté annualisé est une mesure financière non conforme aux IFRS qui s'entend du BAIIA ajusté pour la période considérée sur une base annualisée. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté annualisé est une mesure utile, tant pour elle que les investisseurs, pour suivre la capacité du FPI à s'acquitter de sa dette et surveiller les exigences imposées par ses prêteurs. On trouvera un rapprochement du BAIIA ajusté avec le résultat net et le résultat global, la mesure conforme aux IFRS la plus proche présentée dans les états financiers de référence du FPI, dans le tableau présenté à la rubrique « Partie IV - Structure du capital et endettement - BAIIA ajusté ». Liquidités disponibles Les liquidités disponibles se veulent une mesure non conforme aux IFRS. Le FPI les définit comme la somme de la trésorerie et de la tranche non prélevée de la facilité de crédit renouvelable à la date de clôture. La direction est d'avis que les liquidités disponibles constituent une mesure utile aux investisseurs et à la direction pour connaître les ressources qui sont à la disposition du FPI à la date de clôture pour répondre aux obligations courantes et aux engagements futurs. Le calcul des liquidités disponibles est présenté dans le tableau situé à la « Partie IV - Liquidités et sources de financement - Liquidités disponibles ». Fonds provenant des activités d'exploitation Les fonds provenant des activités d'exploitation constituent une mesure de la performance opérationnelle non conforme aux IFRS largement utilisée dans le secteur immobilier au Canada. Cependant, elle ne représente pas le résultat net et le résultat global ni la trésorerie provenant des activités d'exploitation, au sens donné à ces mesures par les IFRS, et elle n'est pas nécessairement représentative de la trésorerie dont le FPI dispose pour financer ses besoins généraux. Le FPI calcule les fonds provenant des activités d'exploitation en s'appuyant sur le White Paper on FFO and AFFO for IFRS. Les fonds provenant des activités d'exploitation s'entendent du résultat net et du résultat global, ajustés pour tenir compte des variations de la juste valeur i) du régime incitatif à long terme, ii) des immeubles de placement, iii) des parts de catégorie B et iv) de l'instrument financier dérivé, et majorés des distributions sur les parts de catégorie B et de l'amortissement des immobilisations incorporelles. Par contre, les fonds provenant des activités d'exploitation comprennent toujours les produits hors trésorerie liés à la comptabilisation des loyers selon la méthode linéaire, sans déduire les dépenses d'investissement récurrentes nécessaires pour maintenir les sources de produits existantes. La direction estime que les fonds provenant des activités d'exploitation sont utiles à la fois pour elle-même et les investisseurs, car ils fournissent une mesure de la performance opérationnelle qui, lorsqu'elle est comparée à celle de la période précédente, indique l'incidence sur les activités qu'ont les tendances des niveaux d'occupation, des tarifs de location, des charges d'exploitation et des taxes foncières, des activités liées aux acquisitions et de la charge d'intérêts, et qu'ils donnent une perspective de la performance financière qui n'est pas immédiatement apparente si l'on se fie seulement au résultat net et au résultat global présentés conformément aux IFRS. Les fonds provenant des activités d'exploitation font l'objet d'un rapprochement avec le résultat net et le résultat global, la mesure comparable la plus proche présentée dans les états financiers de référence du FPI, dans le tableau à la rubrique « Partie IV - Distributions et fonds provenant des activités d'exploitation ajustés » et le tableau à la rubrique « Partie V - Sommaires des résultats trimestriels ». FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO 6