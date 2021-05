Pro Real Estate Investment Trust : T1 2021 ÉTATS FINANCIERS 11/05/2021 | 23:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2021 ET 2020 TABLE DES MATIÈRES (non audité) PAGE États intermédiaires consolidés résumés de la situation financière 1 États intermédiaires consolidés résumés des résultats et des autres éléments du résultat global 2 États intermédiaires consolidés résumés des variations des capitaux propres 3 Tableaux intermédiaires consolidés résumés des flux de trésorerie 4 Notes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés 5 - 23 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE NON AUDITÉ - En milliers de dollars canadiens 31 mars 31 décembre Note 2021 2020 Actif Actifs non courants Immeubles de placement 5 611 635 $ 618 535 $ Immobilisations corporelles 6 1 128 1 177 Immobilisations incorporelles 7 4 265 4 358 617 028 624 070 Actifs courants Débiteurs et autres 8 12 720 4 155 Trésorerie 6 590 6 259 19 310 10 414 TOTAL DE L'ACTIF 636 338 $ 634 484 $ Passif et capitaux propres Passifs non courants Dette Parts de catégorie B Régime incitatif à long terme Passifs courants Facilité de crédit Dette Créditeurs et charges à payer Distributions à payer Total du passif Capitaux propres TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES Approuvé par le Conseil, « signé » « signé » James W. Beckerleg Gérard A. Limoges, C.M., FCPA, FCA, Adm.A. Fiduciaire Fiduciaire 9 10 11 12 9 13 300 274 323 686 9 395 9 166 7 636 7 099 317 305 339 951 13 874 24 835 49 671 16 213 13 285 8 783 1 501 1 501 78 331 51 332 395 636 391 283 240 702 243 201 636 338 $ 634 484 $ Voir les notes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés. 1 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL NON AUDITÉ - En milliers de dollars canadiens Trimestre clos Trimestre clos le 31 mars le 31 mars Note 2021 2020 Produits tirés des immeubles 15,16 17 390 $ 17 707 $ Charges d'exploitation des immeubles 16,17 7 297 7 352 Résultat d'exploitation net 10 093 10 355 Frais généraux et administratifs 17 1 069 683 Charge liée au régime incitatif à long terme 11 537 (3 258) Amortissement des immobilisations corporelles 6 87 74 Amortissement des immobilisations incorporelles 7 93 93 Charges d'intérêts et coûts de financement 17 3 901 3 889 Distributions - Parts de catégorie B 10 166 398 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 10 432 (9 388) Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 5 1 170 (42) Autres produits 18 (561) (509) Autres charges 18 262 278 Coûts de remboursement de la dette 9 1 303 - Résultat net et résultat global 1 634 $ 18 137 $ Voir les notes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés. 2 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES NON AUDITÉ - En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part Résultats Nombre Distributions non Note de parts Parts émises cumulées distribués Total Solde au 1er janvier 2021 38 510 187 236 885 $ (80 054) $ 86 370 $ 243 201 $ Résultat net et résultat global - - - 1 634 1 634 Transactions avec des porteurs de parts : Distributions déclarées - 0,1125 $ par part (4 336) - (4 336) Échange de parts de catégorie B contre des parts du FPI 14 33 312 203 - - 203 Solde au 31 mars 2021 38 543 499 237 088 $ (84 390) $ 88 004 $ 240 702 $ Nombre Distributions Résultats non de parts Parts émises cumulées distribués Total Solde au 1er janvier 2020 37 311 373 231 495 $ (61 183) $ 65 298 $ 235 610 $ Résultat net et résultat global - - - 18 137 18 137 Transactions avec des porteurs de parts : Distributions déclarées - 0,1575 $ par part (5 893) - (5 893) Émission de parts - Régime de réinvestissement des distributions 97 069 651 - - 651 Échange de parts de catégorie B contre des parts du FPI 14 127 866 675 - - 675 Solde au 31 mars 2020 37 536 308 232 821 $ (67 076) $ 83 435 $ 249 180 $ Voir les notes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés. 3 Attachments Original document

Permalink Disclaimer PRO Real Estate Investment Trust published this content on 11 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 May 2021 21:23:02 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 11/05 PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST : T1 2021 états financiers PU 11/05 PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST : T1 2021 rapport de gestion PU 25/03 PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST : T4 2020 états financiers PU 2020 PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST : T3 2020 états financiers PU