Proactis SA est le premier fournisseur mondial de solutions en matière approvisionnement, de gestion des comptes à payer, de gestion des processus de vente, de gestion des dépenses et d'automatisation de la facturation. Grâce au plus ouvert et au plus collaboratif des réseaux d'entreprises, Proactis SA fait le lien entre les entreprises pour permettre un commerce B2B (entre entreprises) encore plus productif. Grâce à ce Réseau Professionnel, Proactis SA peut se concentrer autant sur la partie achats que sur la partie ventes, et permet ainsi aux entreprises d'acheter, de vendre et de payer de manière plus intelligente. Le Réseau Professionnel apporte une valeur ajoutée aux entreprises en les mettant directement en relation avec plus d'un million de sociétés actives à travers le monde.

Secteur Internet