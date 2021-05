Proactis : SA - Communiqué sur l'offre sur les titres de Holding

Données financières EUR USD CA 2020 12,4 M 14,9 M - Résultat net 2020 -9,77 M -11,8 M - Tréso. nette 2020 0,40 M 0,49 M - PER 2020 -1,34x Rendement 2020 - Capitalisation 22,1 M 26,5 M - VE / CA 2019 1,15x VE / CA 2020 1,02x Nbr Employés 129 Flottant 10,8% Graphique PROACTIS SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PROACTIS SA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Timothy James Sykes Chairman & Chief Executive Officer Richard Gareth Hughes Chief Financial Officer & Director Sean Anthony McDonough Chief Information Officer & Director Rachel Rollinson Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PROACTIS SA 3.82% 26 ORACLE CORPORATION 21.39% 228 347 SAP SE 8.04% 163 997 INTUIT INC. 4.68% 107 356 SERVICENOW, INC. -12.80% 94 769 DOCUSIGN, INC. -11.62% 38 224