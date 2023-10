ProAssurance Corporation est une société de portefeuille d'assurance. Ses segments comprennent l'assurance IARD spécialisée (Specialty P&C), l'assurance contre les accidents du travail, la réassurance de cellules de portefeuilles distincts, les syndicats de Lloyd's et l'entreprise. Le secteur Dommages spécialisés comprend l'assurance responsabilité civile professionnelle et l'assurance responsabilité civile en matière de technologie médicale. Son assurance responsabilité civile professionnelle se compose principalement de produits d'assurance responsabilité civile professionnelle médicale proposés aux prestataires de soins de santé et aux institutions. Elle propose également une assurance responsabilité civile professionnelle aux avocats et à leurs cabinets. Le secteur de l'assurance contre les accidents du travail comprend des produits d'assurance contre les accidents du travail, qui sont offerts principalement aux employeurs. Les produits de ce segment comprennent des polices à coût garanti, des polices avec participation aux bénéfices, des polices avec franchise et des solutions de marché alternatives. Le segment Réassurance des cellules de portefeuilles distincts comprend les résultats des CPS d'Inova Re et d'Eastern Re, ses opérations de CPS des îles Caïmans.