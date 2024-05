ProAssurance Corporation est un assureur spécialisé dans la responsabilité professionnelle des soins de santé, la responsabilité du fait des produits pour la technologie médicale et les sciences de la vie, la responsabilité professionnelle juridique et l'assurance contre les accidents du travail. Les secteurs d'activité de la société comprennent les assurances multirisques spécialisées, l'assurance contre les accidents du travail, la réassurance de cellules de portefeuilles distincts et le siège social. Le secteur des assurances multirisques spécialisées (Specialty P&C) se concentre sur l'assurance responsabilité civile professionnelle et l'assurance responsabilité civile en matière de technologie médicale. L'assurance responsabilité professionnelle est proposée aux prestataires de soins de santé et aux institutions et, dans une moindre mesure, aux avocats et à leurs cabinets. Le secteur de l'assurance accidents du travail propose des produits d'assurance accidents du travail dans environ 19 États des régions de l'Est, du Sud et du Midwest de la zone continentale des États-Unis. Le secteur de la réassurance des cellules de portefeuilles distincts comprend les résultats des CPS d'Inova Re et d'Eastern Re, les activités de la société en matière de CPS aux îles Caïmans.

