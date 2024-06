Upstryve Inc. est une société internationale d'éducation, de formation et d'avancement de carrière qui se concentre sur la formation professionnelle et les métiers spécialisés. La société possède quatre marques : Upstryve Inc, One Exam Prep, LLC, North American Crane Bureau Group Inc et Disco Learning Media Inc. Disco Learning Media Inc. est spécialisée dans le développement de cours en ligne, la gestion de programmes et le conseil en matière d'expériences d'apprentissage. One Exam Prep, LLC fournit une assistance à la délivrance des licences et une préparation aux tests en ligne pour les entrepreneurs dans tous les États-Unis. North American Crane Bureau Group Inc (NACB) organise chaque année plus de 400 programmes de sécurité dans le monde entier, portant sur la sécurité, le gréement et la formation aux grues. La société propose une préparation individuelle à l'examen de licence d'entrepreneur pour permettre aux professionnels de passer en toute confiance les examens nationaux ou d'État et d'obtenir leur licence d'entrepreneur. Ses cours et son matériel de préparation aux examens sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet d'accéder aux informations à tout moment.