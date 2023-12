Processa Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur l'utilisation de l'approche scientifique réglementaire de Processa, y compris les principes associés au projet Optimus Oncology de la Food and Drug Administration (FDA) et le projet de directive de la FDA qui s'y rapporte, dans le développement de produits de chimiothérapie de nouvelle génération (NGC) en oncologie. Son pipeline comprend trois médicaments oncologiques (NGC-Capecitabine, NGC-Gemcitabine et NGC-Irinotecan) et deux médicaments non oncologiques (PCS12852 et PCS499). Le NGC-Capecitabine est un inhibiteur irréversible de l'enzyme dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD) administré par voie orale. NGC-Gemcitabine est un analogue oral de la gemcitabine qui est converti en son métabolite actif par un système enzymatique différent de celui de la gemcitabine, ce qui entraîne une réponse positive chez les patients traités à la gemcitabine ainsi que chez certains patients résistants au traitement à la gemcitabine. Le NGC-Irinotécan est un promédicament du métabolite actif de l'irinotécan (SN-38).

Secteur Produits pharmaceutiques