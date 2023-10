(Alliance News) - Le FTSE 100 devrait connaître un nouveau départ en demi-teinte ce vendredi, les inquiétudes concernant les événements au Moyen-Orient jetant un nuage sombre sur les marchés.

Les inquiétudes concernant les taux d'intérêt américains continuent également à se manifester, en particulier à la lumière des propos du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui a déclaré que l'inflation était "encore trop élevée" malgré un récent ralentissement.

Des preuves supplémentaires d'une "croissance durablement supérieure à la tendance", ou un renversement de la récente baisse des offres d'emploi et un ralentissement de la croissance des salaires pourraient amener la Fed à reconsidérer sa pause actuelle en matière de taux, a-t-il déclaré lors d'une conférence à New York.

Les données britanniques, quant à elles, ont dressé un tableau mitigé du secteur de la vente au détail au Royaume-Uni. Les ventes ont baissé en septembre et la confiance des consommateurs a chuté ce mois-ci, alors que la période clé des fêtes de fin d'année se profile à l'horizon.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, InterContinental Hotels a salué le dynamisme de la demande de voyages au Royaume-Uni, tandis que l'entreprise d'ustensiles de cuisine ProCook se montre "prudente" à l'approche de la période des fêtes de fin d'année.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,6 % à 7 453,53

Hang Seng : en baisse de 0,7 % à 17 169,75

Nikkei 225 : en baisse de 0,5 % à 31 259,36

S&P/ASX 200 : en baisse de 1,1 % à 6 900,70

DJIA : clôture en baisse de 250,91 points, soit 0,8%, à 33 414,17

S&P 500 : clôture en baisse de 0,9% à 4 278,00

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,0% à 13 186,18

EUR : en baisse à 1,0566 USD (1,0576 USD)

GBP : baisse à 1,2094 USD (1,2149 USD)

USD : stable à 149,92 JPY (149,92 JPY)

OR : en hausse à 1 974,97 USD l'once (1 952,66 USD)

(Brent) : en hausse à 93,03 USD le baril (91,28 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

11:00 IST Irlande WPI

09:00 EDT Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, prend la parole.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont été nettement plus faibles que prévu le mois dernier, pénalisées par la pression du coût de la vie et un temps anormalement chaud, selon les chiffres. Selon l'Office des statistiques nationales, le volume des ventes au détail a diminué de 1,0 % en glissement annuel en septembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la baisse de 1,3 % enregistrée en août. Cependant, les ventes au détail étaient attendues pour être stables en glissement annuel, selon le consensus cité par FXStreet. Les ventes au détail ont diminué de 0,9 % en septembre par rapport à août, en deçà du consensus. Une baisse mensuelle de 0,1 % était prévue, selon FXStreet. En août, les ventes au détail avaient baissé de 0,4 % par rapport à juillet. "Le volume des ventes des magasins non alimentaires a baissé de 1,9% en septembre 2023 ; les détaillants ont déclaré que la baisse au cours du mois était due aux pressions continues du coût de la vie, ainsi qu'au temps chaud inhabituel qui a réduit les ventes de vêtements d'automne", a déclaré l'ONS. "Le volume des ventes du commerce de détail hors magasin (principalement les détaillants en ligne) a baissé de 2,2% en septembre 2023, après une baisse de 0,9% en août."

La confiance des consommateurs britanniques a chuté à l'approche des fêtes de fin d'année, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient s'ajoutant à l'accélération des coûts de l'énergie, du carburant et des prêts hypothécaires. L'indice de confiance des consommateurs de GfK, établi de longue date, a chuté de neuf points pour atteindre moins 30 en octobre, ce qui l'a ramené à un niveau observé pour la dernière fois en juillet de l'année dernière. La mesure des achats importants de l'indice - un indicateur de la confiance dans l'achat de biens de grande valeur - a connu la plus forte baisse (14 points), ce qui constitue un revirement significatif par rapport à la hausse de quatre points enregistrée le mois dernier et qui préoccupe les détaillants à l'approche des fêtes de Noël.

Le parti travailliste britannique a porté un double coup au Premier ministre Rishi Sunak lors des élections partielles en renversant les énormes majorités conservatrices à Tamworth et dans le Mid Bedfordshire. Keir Starmer a déclaré que le parti travailliste "redessinait la carte politique" en prenant des sièges qui avaient été confortablement conservés avant les élections générales prévues l'année prochaine. À Tamworth, la travailliste Sarah Edwards a battu le conservateur Andrew Cooper avec une majorité de 1 316 voix. Les conservateurs défendaient une majorité de 19 634 voix, mais celle-ci a été éradiquée grâce à un changement de 24 points de pourcentage en faveur des travaillistes. Une demi-heure plus tard, les nouvelles étaient encore meilleures pour M. Starmer, puisque le Mid Bedfordshire a vu la plus grande majorité renversée par les travaillistes lors d'une élection partielle depuis 1945.

Le Premier ministre britannique Sunak se rendra en Égypte dans le cadre d'un effort diplomatique intensif visant à éviter que la guerre entre Israël et le Hamas ne dégénère en un conflit régional plus large. Le Premier ministre a déjà eu des entretiens avec son homologue israélien Benjamin Netanyahu et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman. Downing Street a déclaré qu'il tiendrait d'autres réunions avec ses homologues de la région en Égypte. "Lors de toutes ces conversations, le premier ministre a souligné qu'il était impératif d'éviter une escalade régionale et de prévenir de nouvelles pertes inutiles de vies civiles", a déclaré un porte-parole du numéro 10. La tournée du Premier ministre au Moyen-Orient se poursuit alors qu'il est confronté à des difficultés intérieures dues à la perte de deux sièges conservateurs sûrs lors des élections partielles de Westminster. Les dangers d'un débordement du conflit du Hamas ont été illustrés lorsque les États-Unis ont déclaré qu'un de leurs navires de guerre avait intercepté des missiles de croisière et des drones lancés depuis le Yémen "potentiellement vers des cibles en Israël".

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Bernstein réduit l'objectif de prix de Just Eat Takeaway à 1 750 (2 400) pence - "market perform".

Goldman Sachs réduit l'objectif de cours de Rentokil Initial à 685 (710) pence - "neutre".

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

InterContinental Hotels Group a déclaré que la demande de voyages était "très saine" au troisième trimestre 2023, avec un indicateur de performance clé dépassant une fois de plus les niveaux d'avant la pandémie. Le propriétaire des marques d'hôtels Holiday Inn et Crowne Plaza a déclaré que son revenu par chambre disponible au troisième trimestre a augmenté de 11 % en glissement annuel. Il a enregistré une croissance de 4,1% dans la région des Amériques, de 16% dans le segment de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique et de 43% dans la seule Grande Chine. Par rapport aux niveaux de 2019, InterContinental Hotels Group a déclaré que son revenu par chambre disponible était supérieur de 13% au troisième trimestre. "La demande de voyages est restée très saine au cours du trimestre, et je tiens à remercier toutes nos équipes d'avoir soutenu une autre période commerciale solide", a déclaré le directeur général Elie Maalouf. "La Grande Chine a poursuivi son excellent rebond avec un RevPAR désormais supérieur à 2019, que les Amériques ont atteint au deuxième trimestre de l'année dernière et l'EMEAA au quatrième trimestre. Le taux d'occupation à l'échelle du groupe était de 72 %, soit seulement un point de pourcentage de moins qu'en 2019, ce qui confirme le retour presque complet aux niveaux de demande d'avant la crise. Les prix sont restés très élevés. Le programme de rachat d'actions de la société pour 2023, d'un montant de 750 millions USD, est "achevé à 94 %". La société a ajouté : "Ayant déjà remboursé 500 millions de dollars de capital excédentaire par le biais du programme 2022 et 750 millions de dollars qui seront remboursés au cours de 2023, la nature hautement génératrice de trésorerie de notre modèle d'entreprise signifie que nous prévoyons d'avoir une capacité importante et continue de rembourser d'autres capitaux excédentaires aux actionnaires, à la fois dans le cours normal et comme nous cherchons à déplacer l'effet de levier dans notre fourchette cible au fil du temps". La prochaine évaluation du conseil d'administration concernant les montants, les mécanismes et les calendriers des futurs remboursements de capital sera effectuée au début de 2024, en tenant compte des conditions macroéconomiques et des perspectives commerciales à ce moment-là".

AUTRES ENTREPRISES

Atlantic Lithium a déclaré avoir obtenu un bail minier pour son actif phare de lithium Ewoyaa au Ghana, "permettant l'avancement du projet vers la production commerciale". Il s'agit du premier bail minier accordé pour le lithium au Ghana, a expliqué l'entreprise. Atlantic Lithium a le droit de mener des activités d'exploitation minière et de production commerciale sur la zone du bail pour une période initiale de 15 ans. Le président exécutif Neil Herbert a déclaré : "L'attribution du bail minier pour le projet de lithium Ewoyaa, le premier à être accordé pour le lithium dans le pays, est de bon augure à la fois pour le Ghana et pour Atlantic Lithium. Il s'agit d'une déclaration d'intention du Ghana de s'établir comme une plaque tournante de premier plan en Afrique dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques grâce à la production à long terme de lithium, avec Atlantic Lithium comme partenaire de choix dans cet objectif".

Le vendeur de casseroles et de poêles ProCook a déclaré qu'il restait "prudent" quant à ses perspectives pour l'ensemble de l'année, bien qu'il se sente "bien préparé" pour la période charnière de Noël. ProCook a déclaré que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre clos le 15 octobre a baissé de 1,8 % en glissement annuel pour atteindre 15,7 millions de livres sterling. Toutefois, le chiffre d'affaires a augmenté de 0,8 % sur la base des activités poursuivies, à l'exclusion d'Amazon EU, dont les ventes ont été interrompues l'année dernière. ProCook a déclaré : "Les résultats du deuxième trimestre reflètent une forte performance des soldes d'été en juillet et en août, aidée par des conditions météorologiques nettement plus favorables d'une année sur l'autre. En septembre et au début du mois d'octobre, les ventes ont été nettement moins bonnes, avec une baisse de la fréquentation et du trafic, et des clients qui recherchent de plus en plus des offres promotionnelles et à plus forte valeur ajoutée." ProCook, qui réalise environ 60 % de son chiffre d'affaires annuel au cours du second semestre de son exercice, a déclaré qu'il était "bien préparé pour cette période de pointe". Il a ajouté : "Toutefois, le conseil d'administration reste prudent en ce qui concerne les perspectives pour l'exercice 24, compte tenu des conditions de marché très difficiles qui persistent, de la volatilité actuelle du commerce et des tendances des ventes au cours des dernières semaines, les clients recherchant une plus grande valeur et prenant plus de temps pour effectuer des recherches avant de s'engager dans un achat. Bien qu'il soit difficile de prévoir le moment précis et le rythme de la reprise du marché, le conseil d'administration est persuadé qu'il se redressera compte tenu de la dynamique attrayante du marché. Lorsque le marché se redressera, le conseil d'administration estime que ProCook est bien placé pour améliorer ses performances financières et continuer à gagner des parts de marché grâce à la force de sa marque et de son modèle d'exploitation".

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

