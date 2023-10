(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse vendredi, les inquiétudes sur les taux d'intérêt américains et la poursuite des hostilités au Moyen-Orient freinant l'enthousiasme à la fin de la semaine.

L'indice FTSE 100 est sur la voie d'une baisse hebdomadaire, il a perdu 1,8% depuis vendredi dernier.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 32,82 points, soit 0,4 %, à 7 466,71. Le FTSE 250 a perdu 108,18 points, 0,6%, à 17 104,96, et l'AIM All-Share a perdu 2,01 points, 0,3%, à 681,76.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,5% à 745,13, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,9% à 14 801,85, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,3% à 12 899,44.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 1,2%.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,8 %, le S&P 500 en baisse de 0,9 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,0 %.

Les actions à New York ont été perturbées par les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

M. Powell a déclaré que l'inflation était "encore trop élevée" malgré un récent ralentissement.

Des preuves supplémentaires d'une "croissance durablement supérieure à la tendance" ou un renversement de la récente baisse des offres d'emploi et un ralentissement de la croissance des salaires pourraient amener la Fed à reconsidérer sa pause sur les taux actuels, a-t-il déclaré lors d'une conférence à New York.

"Les marchés restent instables et les investisseurs indécis, alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient et les rendements obligataires menacent de saper toute idée de reprise immédiate", a commenté Richard Hunter, analyste des investisseurs interactifs.

"La fin de la semaine pourrait s'avérer tout aussi délicate, de nombreux traders ne souhaitant pas prendre de nouvelles positions à l'approche d'un week-end où les hostilités pourraient encore s'aggraver. Dans le même temps, les investisseurs ont été quelque peu déconcertés par les commentaires du président de la Réserve fédérale, M. Powell, qui a semblé osciller entre l'idée qu'il n'y aurait pas de nouvelles hausses de taux dans l'immédiat, tout en laissant la porte ouverte à de futures augmentations si les circonstances l'exigeaient. Compte tenu de la pression récente sur les marchés, les investisseurs espéraient une confirmation définitive que le cycle de hausse était terminé, et ont donc été déçus par les commentaires."

Les rendements des bons du Trésor américain ont grimpé pendant la nuit, le taux à 10 ans n'étant que très légèrement inférieur au seuil de 5 %.

Mais une hausse des rendements pourrait faire une partie du travail pour la Réserve fédérale en ce qui concerne le resserrement, réduisant ainsi la pression sur la banque centrale pour qu'elle augmente ses taux.

Les analystes de Lloyds Banking Group ont commenté : "Les discours prononcés aujourd'hui par un certain nombre de responsables de la politique monétaire de la Fed seront les derniers avant qu'ils n'entrent dans leur période de silence précédant leur prochaine mise à jour des taux d'intérêt le 1er novembre. Les récents commentaires des responsables de la Fed, y compris ceux du président Powell hier, ont tous suggéré qu'à la lumière de la récente forte hausse des rendements obligataires, ils peuvent se permettre de prendre leur temps pour décider si d'autres hausses de taux d'intérêt sont nécessaires. Cela semble rendre très improbable une augmentation des taux en novembre".

La livre sterling était cotée à 1,2114 USD tôt vendredi, en baisse par rapport à 1,2149 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0573 USD, peu de changement par rapport à 1,0576 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 149,88 yens, en baisse d'une touche par rapport à 149,92 yens.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont été nettement plus faibles que prévu le mois dernier, affectées par la pression du coût de la vie et le temps chaud inhabituel, selon les chiffres.

Selon l'Office for National Statistics, le volume des ventes au détail a diminué de 1,0 % en glissement annuel en septembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la baisse de 1,3 % enregistrée en août. Cependant, les ventes au détail étaient attendues pour être stables en glissement annuel, selon le consensus cité par FXStreet.

Les ventes au détail ont diminué de 0,9 % en septembre par rapport à août, en deçà du consensus. Une baisse mensuelle de 0,1 % était prévue, selon FXStreet. En août, les ventes au détail avaient baissé de 0,4 % par rapport à juillet.

Les données relatives à la confiance des consommateurs pour le mois d'octobre ont également été décevantes. Le moral a chuté à l'approche des fêtes de fin d'année, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient s'ajoutant à l'accélération des coûts de l'énergie, des carburants et des prêts hypothécaires.

L'indice de confiance des consommateurs de GfK, établi de longue date, a chuté de neuf points pour atteindre moins 30 en octobre, ce qui le ramène à son dernier niveau de juillet de l'année dernière.

La mesure des achats importants de l'indice - un indicateur de la confiance dans l'achat de biens de grande valeur - a connu la plus forte baisse, soit 14 points, ce qui constitue un revirement significatif par rapport à la hausse de quatre points enregistrée le mois dernier et qui inquiétera les détaillants à l'approche de Noël.

Le pétrole Brent s'échangeait à 92,94 USD le baril tôt vendredi, en hausse par rapport aux 91,28 USD de jeudi.

Stephen Innes, de SPI Asset Management, a déclaré : "Les prix du pétrole ont franchi la barre des 90 dollars le baril : "Les prix du pétrole ont franchi la barre des 90 dollars le baril, tandis que l'or s'est rapproché du niveau de 2 000 dollars l'once. Cette évolution fait suite à des rapports faisant état d'attaques de drones sur des bases américaines en Irak et en Syrie. En mer Rouge, un destroyer américain a intercepté des missiles de croisière et des drones lancés vers Israël par les rebelles houthis au Yémen".

À Londres, les actions des compagnies aériennes ont connu des difficultés alors que les événements au Moyen-Orient continuent de perturber les marchés. Wizz Air a chuté de 1,5 %, tandis que la société mère de British Airways, IAG, a reculé de 1,9 %. Depuis l'attaque du Hamas en Israël au début du mois d'octobre, les actions ont perdu 18 % et 11 %.

L'or, valeur refuge, était coté à 1 981,08 USD l'once tôt vendredi, en hausse par rapport aux 1 952,66 USD de jeudi. Le mineur d'or Endeavour Mining a grimpé de 1,6%.

En Asie vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 0,5%. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,7%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,9%. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,2 %.

À Londres, InterContinental Hotels Group a chuté de 2,4 %. Il a déclaré que la demande de voyages était "très saine" au troisième trimestre 2023, avec un indicateur de performance clé dépassant une fois de plus les niveaux pré-pandémiques. Le propriétaire des marques d'hôtels Holiday Inn et Crowne Plaza a déclaré que son revenu par chambre disponible au troisième trimestre a augmenté de 11 % en glissement annuel.

Il a enregistré une croissance de 4,1% dans la région des Amériques, de 16% dans le segment de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique et de 43% dans la seule Grande Chine. Par rapport aux niveaux de 2019, InterContinental Hotels Group a déclaré que son revenu par chambre disponible était supérieur de 13% au troisième trimestre.

"La demande de voyages est restée très saine au cours du trimestre, et je tiens à remercier toutes nos équipes d'avoir soutenu une autre période commerciale solide", a déclaré le directeur général Elie Maalouf. "La Grande Chine a poursuivi son excellent rebond avec un RevPAR désormais supérieur à 2019, que les Amériques ont atteint au deuxième trimestre de l'année dernière et l'EMEAA au quatrième trimestre. Le taux d'occupation à l'échelle du groupe était de 72 %, soit seulement un point de pourcentage de moins qu'en 2019, ce qui confirme le retour presque complet aux niveaux de demande d'avant la crise. Les prix sont restés très robustes.

Une mise en garde a toutefois été formulée concernant le contexte économique difficile.

M. Maalouf a déclaré : "En ce qui concerne l'avenir, malgré les incertitudes macroéconomiques et certains défis financiers à court terme qui freinent le développement de nouveaux hôtels, je suis enthousiaste quant à l'avenir d'IHG et aux moteurs de la demande attrayants et à long terme pour nos marchés."

Rightmove a gagné 1,3 %, la meilleure performance du FTSE 100, récupérant une partie de la perte de 14 % qu'elle avait subie jeudi. L'action s'est effondrée après l'acquisition du portail immobilier OnTheMarket par la société américaine CoStar.

ProCook a chuté de 16 %. Le vendeur de casseroles et de poêles a déclaré qu'il restait "prudent" quant à ses perspectives pour l'ensemble de l'année, bien qu'il se sente "bien préparé" pour la période cruciale de Noël.

ProCook a déclaré que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, clos le 15 octobre, a baissé de 1,8 % en glissement annuel pour atteindre 15,7 millions de livres sterling. Toutefois, le chiffre d'affaires a augmenté de 0,8 % sur la base des activités poursuivies, à l'exclusion d'Amazon EU, dont les ventes ont été interrompues l'année dernière.

ProCook a déclaré : "Les résultats du deuxième trimestre reflètent une forte performance des soldes d'été en juillet et août, aidée par des conditions météorologiques nettement plus favorables d'une année sur l'autre. En septembre et au début du mois d'octobre, l'activité a été nettement plus faible, avec une baisse de la fréquentation et du trafic, et des clients qui recherchent de plus en plus des offres promotionnelles et de meilleure qualité."

ProCook, qui réalise environ 60 % de son chiffre d'affaires annuel au cours du second semestre de son exercice, a déclaré qu'il était "bien préparé pour cette période de pointe".

Il a ajouté : "Toutefois, le conseil d'administration reste prudent en ce qui concerne les perspectives [de l'exercice 2024] compte tenu des conditions de marché très difficiles qui persistent, de la volatilité actuelle du commerce et des tendances des ventes au cours des dernières semaines, les clients recherchant plus de valeur et prenant plus de temps pour faire des recherches avant de s'engager dans un achat. Bien qu'il soit difficile de prévoir le moment précis et le rythme de la reprise du marché, le conseil d'administration est persuadé qu'il se redressera compte tenu de la dynamique attrayante du marché. Lorsqu'il se redressera, le conseil d'administration estime que ProCook est bien placé pour améliorer ses performances financières et continuer à gagner des parts de marché grâce à la force de sa marque et de son modèle d'exploitation".

