(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée vendredi, les hostilités au Moyen-Orient continuant à peser sur le sentiment des investisseurs, les inquiétudes sur les taux d'intérêt américains tempérant également l'enthousiasme.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 67,73 points, soit 0,9%, à 7 431,68. Le FTSE 250 a perdu 94,59 points, soit 0,6 %, à 17 118,55, et l'AIM All-Share a perdu 0,56 point, soit 0,1 %, à 683,24.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 1,0% à 741,47, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,9% à 14 801,87, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,4% à 12884,69.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 1,3%.

Les actions à New York ont été appelées à baisser. L'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous été appelés à baisser de 0,3 %

Les propos tenus jeudi par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sont encore frais dans les mémoires. Le président de la Fed a déclaré que l'inflation était "encore trop élevée" malgré un récent ralentissement.

Des preuves supplémentaires d'une "croissance durablement supérieure à la tendance" ou un renversement de la récente baisse des offres d'emploi et un ralentissement de la croissance des salaires pourraient amener la Fed à reconsidérer sa pause actuelle sur les taux, a-t-il déclaré lors d'une conférence à New York.

"Les marchés ne veulent tout simplement pas entendre parler d'une hausse des taux d'intérêt qui durerait plus longtemps. Lorsque les rendements obligataires augmentent, le coût d'opportunité de l'investissement sur le marché boursier augmente également, ce qui rend les actions moins attrayantes", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown.

"C'est l'une des principales causes du malaise du marché observé au cours des dernières séances de négociation, et cela devrait se poursuivre jusqu'à ce que la trajectoire du Trésor revienne sur un terrain moins agité".

Les rendements des obligations du Trésor américain se sont envolés au cours de la nuit, le taux à 10 ans n'étant que très légèrement inférieur au seuil de 5 %. Ils s'établissaient à 4,94 % vers midi à Londres vendredi.

Certains responsables politiques de la Réserve fédérale ont récemment laissé entendre que la hausse des rendements pourrait entraîner un resserrement des conditions de financement, ce qui atténuerait la pression exercée sur la banque centrale pour qu'elle relève à nouveau les taux d'intérêt.

La prochaine décision de la Réserve fédérale aura lieu le 1er novembre.

La livre était cotée à 1,2126 USD vendredi midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2149 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'est établi à 1,0587 USD, en hausse par rapport à 1,0576 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,93 yens, stable par rapport à 149,92 yens.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont été nettement plus faibles que prévu le mois dernier, affectées par la pression du coût de la vie et un temps chaud inhabituel, selon les chiffres.

Selon l'Office for National Statistics, le volume des ventes au détail a diminué de 1,0 % en glissement annuel en septembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la baisse de 1,3 % enregistrée en août. Cependant, les ventes au détail étaient attendues pour être stables en glissement annuel, selon le consensus cité par FXStreet.

Les ventes au détail ont diminué de 0,9% en septembre par rapport à août, en deçà du consensus. Une baisse mensuelle de 0,1% était prévue, selon FXStreet. En août, les ventes au détail avaient baissé de 0,4 % par rapport à juillet.

Les données relatives à la confiance des consommateurs pour le mois d'octobre ont également été décevantes. Le moral a chuté à l'approche des fêtes de fin d'année, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient s'ajoutant à l'accélération des coûts de l'énergie, des carburants et des prêts hypothécaires.

L'indice de confiance des consommateurs établi par GfK a chuté de neuf points pour atteindre moins 30 en octobre, ce qui le ramène à un niveau atteint pour la dernière fois en juillet de l'année dernière.

Le prix du baril de Brent s'élevait à 93,37 USD à la mi-journée à Londres vendredi, contre 91,28 USD jeudi dernier.

"Le prix du pétrole a dépassé les 92 dollars le baril alors que les inquiétudes concernant la propagation du récent conflit au Moyen-Orient augmentent", a ajouté M. Lund-Yates de Hargreaves Lansdown.

"Si l'Iran devait être impliqué dans la situation, on craint que le prix du pétrole ne dépasse les 150 dollars le baril pour le Brent. Alors que la situation de la demande reste floue, le marché réagit fortement à l'inquiétude suscitée par l'offre."

À Londres, les actions des compagnies aériennes ont connu des difficultés, les événements au Moyen-Orient continuant à perturber les marchés. Wizz Air a chuté de 0,4 %, tandis que la société mère de British Airways, IAG, a perdu 2,1 %. Depuis l'attaque du Hamas en Israël au début du mois d'octobre, les actions ont perdu respectivement 17 % et 11 %.

L'entreprise de défense BAE Systems a toutefois progressé, avec une hausse de 1,5 %. Rheinmetall a été l'un des rares acteurs du DAX 40, l'indice de référence de Francfort, à progresser, avec une hausse de 0,9 %.

L'or était coté à 1 982,98 USD l'once à la mi-journée vendredi, en hausse par rapport à 1 952,66 USD jeudi.

À Londres, InterContinental Hotels Group a chuté de 1,9 %, un avertissement sur le développement hôtelier ayant éclipsé un communiqué de presse par ailleurs positif.

Il a déclaré que la demande de voyages était "très saine" au troisième trimestre 2023, avec un indicateur de performance clé dépassant les niveaux pré-pandémiques une fois de plus. Le propriétaire des marques d'hôtels Holiday Inn et Crowne Plaza a déclaré que son revenu par chambre disponible au troisième trimestre a augmenté de 11 % en glissement annuel.

Cette hausse s'explique notamment par une forte croissance de 43 % dans la seule Grande Chine.

"La demande de voyages est restée très saine au cours du trimestre, et je tiens à remercier toutes nos équipes d'avoir contribué à une nouvelle période de forte activité", a déclaré Elie Maalouf, directeur général de l'entreprise. "La Grande Chine a poursuivi son excellent rebond avec un RevPAR désormais supérieur à 2019, que les Amériques ont atteint au deuxième trimestre de l'année dernière et l'EMEAA au quatrième trimestre. Le taux d'occupation à l'échelle du groupe était de 72 %, soit seulement un point de pourcentage de moins qu'en 2019, ce qui confirme le retour presque complet aux niveaux de demande d'avant la crise. Les prix sont restés très robustes.

Une mise en garde a toutefois été formulée concernant le contexte économique difficile.

M. Maalouf a déclaré : "En ce qui concerne l'avenir, malgré les incertitudes macroéconomiques et certains défis financiers à court terme qui freinent le développement de nouveaux hôtels, je suis enthousiasmé par l'avenir d'IHG et par les moteurs de la demande attrayants et à long terme sur nos marchés."

Ailleurs à Londres, ProCook a chuté de 12 %. Le vendeur de casseroles et de poêles a déclaré qu'il restait "prudent" quant à ses perspectives pour l'ensemble de l'année, bien qu'il se sente "bien préparé" pour la période charnière de Noël.

ProCook a déclaré que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, clos le 15 octobre, a baissé de 1,8 % en glissement annuel pour atteindre 15,7 millions de livres sterling. Toutefois, le chiffre d'affaires a augmenté de 0,8 % sur la base des activités poursuivies, à l'exclusion d'Amazon EU, dont les ventes ont été interrompues l'année dernière.

ProCook a déclaré : "Les résultats du deuxième trimestre reflètent une forte performance des soldes d'été en juillet et août, aidée par des conditions météorologiques nettement plus favorables d'une année sur l'autre. En septembre et au début du mois d'octobre, l'activité a été nettement plus faible, avec une baisse de la fréquentation et du trafic, et des clients qui recherchent de plus en plus des offres promotionnelles et de meilleure qualité."

ProCook, qui réalise environ 60 % de son chiffre d'affaires annuel au cours du second semestre de son exercice, a déclaré qu'il était "bien préparé pour cette période de pointe".

Il a ajouté : "Toutefois, le conseil d'administration reste prudent en ce qui concerne les perspectives [de l'exercice 2024] compte tenu des conditions de marché très difficiles qui persistent, de la volatilité actuelle du commerce et des tendances des ventes au cours des dernières semaines, les clients recherchant plus de valeur et prenant plus de temps pour faire des recherches avant de s'engager dans un achat. Bien qu'il soit difficile de prévoir le moment précis et le rythme de la reprise du marché, le conseil d'administration est persuadé qu'il se redressera compte tenu de la dynamique attrayante du marché. Lorsqu'il se redressera, le conseil d'administration estime que ProCook est bien placé pour améliorer ses performances financières et continuer à gagner des parts de marché grâce à la force de sa marque et de son modèle d'exploitation".

