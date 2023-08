ProCook Group plc est une société basée au Royaume-Uni, qui propose une marque de produits de cuisine s'adressant directement aux consommateurs (D2C). Les produits de la société comprennent des ustensiles de cuisine, des accessoires de cuisine et des articles de table. Ses accessoires de cuisine se composent de couteaux et de gadgets de cuisine. Les articles de cuisine comprennent des casseroles et des poêles, des poêles à frire, des woks, des sauteuses, des cuiseurs à vapeur, des marmites et des cocottes, des plaques à griller, des moules à rôtir, des ustensiles de cuisson, des plats à four, des pierres à pizza, des poêles à paella et des couvercles de rechange. Elle vend une gamme d'accessoires de cuisine, notamment des ustensiles, des planches à découper, des rangements alimentaires, du linge de maison, des balances et des outils de mesure. L'entreprise développe une gamme de couteaux et de produits auxiliaires, tels que des ensembles de blocs de couteaux, des couteaux japonais, des étuis à couteaux, des ensembles de supports muraux, des couteaux à découper, des couteaux à pain, des hachoirs, des couteaux à fileter et à désosser et des couteaux à steak. Ses produits d'art de la table comprennent la vaisselle, les couverts, la verrerie, les cafetières et théières, les moulins à sel et à poivre, le four, les accessoires de cocktail et les accessoires de table.