Procore Technologies, Inc. est un fournisseur de plateforme de gestion de construction basée sur le cloud et de produits logiciels connexes qui permettent aux acteurs du secteur de la construction, tels que les propriétaires, les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs spécialisés, les architectes et les ingénieurs, de collaborer sur des projets de construction. La société a développé une plateforme de gestion de la construction qui propose aux clients et aux collaborateurs des fonctionnalités répondant à une série de besoins tout au long du cycle de vie d'un projet, notamment la soumission, la programmation, la modélisation des informations du bâtiment (BIM), le suivi de la main-d'œuvre, la gestion financière, etc. Elle propose une plateforme centrée sur l'utilisateur qui comprend quatre catégories de produits, à savoir la préconstruction, la gestion de projet, la gestion de projet et la gestion financière. L'App Marketplace de la société connecte environ 250 applications tierces et fournit un soutien en matière d'analyse, de comptabilité, de planification, de conformité et de gestion de la relation client, entre autres catégories.

Secteur Logiciels