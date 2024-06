Procore Technologies, Inc. est un fournisseur mondial de logiciels de gestion de la construction basés sur le cloud. L'entreprise se concentre sur la connexion et l'autonomisation des acteurs de l'industrie de la construction, tels que les propriétaires, les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs spécialisés, les architectes et les ingénieurs, afin qu'ils puissent collaborer et accéder à ses capacités depuis n'importe quel endroit et sur n'importe quel appareil connecté à l'Internet. Ses cinq catégories de produits intégrés, tels que Preconstruction, Project Execution, Workforce Management, Financial Management et Construction Intelligence, automatisent les flux de travail, fournissent une visibilité en temps réel, offrent des analyses avancées et soutiennent la collaboration à travers les étapes clés du cycle de vie des projets de construction. Chacun de ses produits est accessible depuis le bureau ou le chantier sur des ordinateurs, des smartphones et des tablettes, ce qui permet aux utilisateurs de travailler là où le travail l'exige. Ses interfaces de programmation d'applications ouvertes et sa place de marché d'applications permettent aux clients d'intégrer ses produits à leurs systèmes internes.

Secteur Logiciels