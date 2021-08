Procore Technologies : Le groupe Shaw de l'est du Canada, fondé il y a 160 ans, prépare l'avenir avec Procore

Les améliorations opérationnelles et la sécurité des travailleurs sont les principaux axes de la transformation numérique

Procore Technologies, Inc. (NYSE : PCOR), un important fournisseur de logiciels de gestion de projets de construction, a annoncé aujourd’hui que The Shaw Group Limited utilise la plateforme Procore pour améliorer la communication relative à ses projets de construction et mettre en place un suivi en temps réel de la sécurité sur les chantiers.

The Shaw Group est l’un des principaux fabricants et promoteurs communautaires du Canada atlantique. Entreprise fondée en tant que briquetier en 1861 en Nouvelle-Écosse, sa rare longévité lui a permis de s’adapter, de pénétrer de nouveaux secteurs de l’industrie et de bâtir une entreprise durable.

Ses divisions axées sur la construction résidentielle – Clayton Developments, Prestige Homes et Shaw Living – collaboreront sur la plateforme Procore, afin que les parties prenantes internes et externes disposent de renseignements actualisés et précis. L’équipe utilisera les produits suivants sur la plateforme unique de Procore: gestion de projet; qualité et sécurité; finances du projet; et gestion des factures .

« Nous travaillons avec des personnes parmi les plus talentueuses de l’industrie. Lorsque nous avons cherché une solution numérique pour nous aider à exceller dans notre travail, nous savions que nous avions besoin de quelque chose qui pouvait englober tout ce que nous faisons, a déclaré Don Gordon, ingénieur, vice-président, Construction – Immobilier chez The Shaw Group. Procore répond à tout ce dont nous avions et aurons besoin pour faire avancer The Shaw Group. Nous sommes heureux de franchir cette étape et nous nous réjouissons de pouvoir offrir plus de valeur à nos projets et à nos clients. »

L’entreprise croit que la numérisation de ses opérations permettra d’augmenter l’efficacité opérationnelle et d’améliorer la vie de ses employés.

Don Gordon a ajouté : « Le nouveau processus permettra de créer des données historiques fiables sur les projets qui éclaireront nos futures décisions commerciales. Par exemple, le signalement des problèmes de sécurité sera radicalement transformé. Les incidents évités de justesse seront signalés en temps réel sur le terrain à partir de n’importe quel appareil connecté. Cela nous permettra non seulement de mettre en œuvre des mesures préventives basées sur de solides données historiques, mais aussi de faire en sorte que nos employés rentrent chez eux auprès de leur famille à la fin de la journée plutôt que de remplir des rapports de sécurité. »

Procore fournira aussi une source unique d’information pour les projets. Auparavant, les renseignements étaient stockés dans les boîtes de réception et les ordinateurs portables des employés, sur des lecteurs réseau et dans des solutions de stockage infonuagique. Trouver des renseignements essentiels et les partager avec les bonnes personnes pouvait être difficile. Dorénavant, tout sera stocké en un seul endroit sur la plateforme Procore, avec un accès pour toutes les parties prenantes, qu’elles se trouvent dans un bureau ou sur le terrain.

Plus tard dans la mise en œuvre de la plateforme, l’équipe utilisera Procore Analytics pour obtenir des renseignements sur la santé financière d’un projet. L’outil permettra à The Shaw Group de surveiller le pourcentage d’achèvement d’un projet par coût et par échéancier, afin de s’assurer que les deux sont harmonisés et que le projet est sur la bonne voie.

« The Shaw Group voit que la gestion de ses projets sur une seule plateforme peut améliorer de manière significative la qualité de vie de son équipe, a déclaré Jas Saraw, vice-président, Canada chez Procore. Nous partageons une vision qui favorisera l’évolution de l’industrie en permettant aux travailleurs qualifiés de faire un excellent travail sans les contraintes de processus manuels désuets. »

À propos de The Shaw Group Limited

The Shaw Group est fier d’être un fabricant et un promoteur immobilier de l’Atlantique, au cœur des communautés locales depuis 160 ans. Le groupe propose une vaste gamme de produits, notamment des briques et divers revêtements, des pierres pour aménagement paysager, du sable et des agrégats, des granulés de bois, des tuyaux et des travées de pont, ainsi que du mobilier scolaire et de bibliothèque. Les divisions manufacturières de The Shaw Group servent de nombreux clients au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et dans d’autres pays à l’étranger. Quant à ses opérations immobilières, elles agissent à la fois comme le plus grand promoteur immobilier et le plus grand constructeur résidentiel de la région, ce qui permet de bâtir des communautés dans lesquelles les résidents peuvent être fiers de vivre pendant des générations.

À propos de Procore

Procore est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des projets de construction. Plus d’un million de projets ainsi que des projets de construction d’une valeur de plus d’un billion de dollars américains ont été réalisés au moyen de la plateforme de Procore. Cette plateforme fait le lien entre les principaux intervenants d’un projet et les solutions mises au point par Procore à l’intention des propriétaires de projets, des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés. L’application Marketplace de Procore offre une multitude de solutions de partenaires qui s’intègrent parfaitement à sa plateforme, mettant ainsi à la portée des professionnels de la construction les solutions qui conviennent le mieux à leurs projets. Le siège social de Procore est situé à Carpinteria, en Californie, et l’entreprise a des bureaux au Canada et dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site Procore.com.

