Procore Technologies : Un sondage d'IDC révèle que 78 % des propriétaires de projets immobiliers dans les secteurs privé et public dépassent le budget prévu pour leurs projets de construction

Le sondage révèle que les projets affichent en moyenne 70 jours de retard

Procore Technologies, Inc. (NYSE : PCOR), un important fournisseur de logiciels de gestion de projets de construction, a annoncé aujourd’hui qu’un nouveau sondage de la société de recherche internationale IDC montre que la plupart des projets de construction sont livrés en retard et que le budget initial est grandement dépassé.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210812005155/fr/

Un sondage d’IDC révèle que 78 % des propriétaires de projets immobiliers dans les secteurs privé et public dépassent le budget prévu pour leurs projets de construction. Le sondage révèle que les projets affichent en moyenne 70 jours de retard. (Graphic: Business Wire)

Réalisé en mai et en juin 2021 par IDC et commandé par Procore, le sondage interrogeait les propriétaires de projets immobiliers sur les difficultés qu’ils doivent affronter et la manière de les résoudre. Le sondage portait également sur les avantages des solutions technologiques par rapport aux processus manuels. Les participants étaient des propriétaires et des développeurs de projets de construction dans les secteurs public et privé aux États-Unis et au Canada. Les participants assument divers rôles et diverses responsabilités pendant toute la durée du cycle de vie des projets, de la conceptualisation et la planification de la construction jusqu’à la gestion, à l’exécution et aux activités du projet.

Dans la majorité des projets de construction, le budget et la date d’achèvement ont été dépassés

Le sondage a révélé que 75 % des propriétaires de projets ont dépassé les budgets prévus, et que 77 % ont livré les projets avec du retard. En moyenne, les projets étaient en retard de 70 jours sur les estimations initiales.

Pour chaque projet, le budget a été revu en moyenne six fois, et le calendrier, cinq fois. En fait, les propriétaires ont constaté une hausse moyenne du coût de 15 % à la suite de ces révisions.

Les entreprises hautement efficaces tirent parti des solutions numériques

Bien que la plupart des projets soient en retard, certains des participants interrogés s’en tirent mieux que d’autres. Le sondage a révélé des différences marquées entre les propriétaires de projets les plus efficaces et les moins efficaces, comme le montrent les écarts entre les dates de livraison et les durées des projets par rapport aux prévisions initiales. L’amélioration de la performance en matière de respect du budget et du calendrier correspond souvent à l’adoption de technologies intégrées.

Le sondage montre qu’il existe deux types de propriétaires de projets :

Les plus performants, c’est-à-dire ceux qui ont le moins dépassé le budget ainsi que l’évaluation du nombre de jours et de la durée du projet (17 %).

dépassé le budget ainsi que l’évaluation du nombre de jours et de la durée du projet (17 %). Les moins performants, c’est-à-dire ceux qui ont le plus dépassé le budget ainsi que l’évaluation du nombre de jours et de la durée du projet (19 %).

Les propriétaires les moins performants ont utilisé des processus manuels ou désuets pour la conceptualisation, la planification de la construction, la gestion des commandes de modification et le suivi des incidents sur le chantier.

Ceux qui ont fait appel à des solutions numériques ont généralement respecté le budget et le calendrier de leurs projets. Ceux qui utilisent encore des solutions manuelles ou cloisonnées (p. ex. Excel, SharePoint, Dropbox, stockage de documents sur disque local ou solutions adaptées désuètes) livrent généralement leurs projets en retard et hors budget. Pour en savoir plus, lisez le rapport en cliquant ici.

L’adoption et l’intégration des technologies ont des répercussions sur la performance

La plupart des propriétaires de projets interrogés (85 %) n’utilisent pas de logiciels de gestion de projets de construction, mais comptent plutôt sur des applications de productivité générale séparées, en usage dans un grand nombre de secteurs industriels et de bureaux. Les autres (15 %) gèrent leurs projets de construction à l’aide de progiciels intégrés. Alors que l'industrie de la construction poursuit l'innovation rapide observée ces dernières années, ceux qui adoptent des solutions technologiques intégrées spécifiques à l'industrie pourront en profiter pour aller de l'avant, tandis que les autres seront laissés pour compte.

Les propriétaires de projets savent que la centralisation des données est un élément clé sur lequel s’appuient les nouvelles technologies qui peuvent les aider à mieux respecter les délais et les budgets. Les technologies dont la mise en œuvre est considérée comme prioritaire à long terme exigeront un travail d’intégration des applications et des données pour maximiser les avantages et les résultats. Voici les principales technologies dont l’adoption est considérée comme prioritaire :

Technologies de centralisation des données (42 %)

Analyse prédictive pour la modélisation des coûts (36 %)

Modélisation des données du bâtiment (32 %)

Jumeau numérique (31 %)

Construction écologique (30 %)

« Le sondage a montré que les propriétaires de projets comprennent ce qu’ils doivent faire, a déclaré Warren Shiau, vice-président à la recherche d’IDC. Toutefois, pour que ces technologies soient efficaces, les propriétaires de projets doivent moderniser leurs données, leurs applications et leur infrastructure informatique. S’ils ne le font pas, ils ne pourront pas tirer pleinement parti des changements dans les règles du jeu. »

En ce qui concerne la budgétisation et la planification, les propriétaires de projets prévoient que le plus grand impact sur les performances du projet au cours des trois prochaines années sera la modélisation des données des bâtiments (53 %), la chaîne d’approvisionnement connectée (44 %), la préfabrication des composants (41 %) et l’analyse prédictive pour la modélisation des coûts (34 %), selon les résultats de l'enquête.

Le plus grand défi : trouver de la main-d’œuvre qualifiée

Il n’est sans doute pas étonnant que les propriétaires de projets aient indiqué que la pénurie de main-d’œuvre était le plus grand obstacle à la réalisation des projets (69 %). Seulement 24 % des répondants disposent d’effectifs adéquats ayant les compétences requises en matière de gouvernance financière, de production des rapports et de contrôle. De plus, seulement 33 % disposent d’effectifs adéquats pour la planification, la conception et l’évaluation.

« La disponibilité des gens de métiers et de la main-d’œuvre est prise en compte dans l’estimation de la durée et de la faisabilité d’un projet. Par conséquent, les pénuries de main-d’œuvre ont des répercussions sur les coûts. En outre, plus il faut de temps pour terminer un projet, plus son coût est élevé. Pour les entreprises qui n’appliquent pas de processus adéquats, ces problèmes ne peuvent que s’aggraver, a ajouté M. Shiau. »

Les propriétaires de projets estiment que les règlements environnementaux (66 %) et l’augmentation du coût des projets (61 %) sont des défis pour leurs entreprises.

« Le sondage d’IDC envoie un signal aux propriétaires de projets de construction en Amérique du Nord, a déclaré Zachary Reiss-Davis, gestionnaire principal, Marketing des produits de Procore. Les dépassements de budget et de calendrier sont la norme, et cela ne devrait pas être le cas. Les entreprises les plus performantes démontrent que les solutions numériques les aident à respecter les budgets et les calendriers. Le succès dépend de la modernisation de l’infrastructure technologique, de la mise en œuvre de solutions intégrées de gestion des projets de construction pouvant aider à préparer l’avenir des opérations, de la diminution des pénuries de main-d’œuvre et de l’exécution efficace des projets. »

À propos du sondage

Ce sondage a été mené dans l’ensemble du secteur auprès de plus de 505 propriétaires et promoteurs de projets de construction aux États-Unis (303) et au Canada (202), comme des entreprises privées, des gouvernements, des établissements de soins de santé et d’enseignement ainsi que des propriétaires de projets immobiliers et des exploitants d’immeubles commerciaux. Au cours des 12 derniers mois, ces entreprises ont réalisé divers types de projets, allant des projets d’amélioration des immobilisations et des projets industriels jusqu’aux projets de développement complet, en passant par les projets de remise en œuvre. Réalisé en mai et en juin 2021 par IDC, le sondage visait à connaître les difficultés auxquelles les propriétaires de projets doivent faire face et la manière dont ils les ont résolues ou prévoient les résoudre. Le sondage portait également sur les changements prévus ou mis en œuvre pour améliorer les processus et les flux de travail ainsi que sur la modernisation des applications et les avantages des approches numériques sur les processus manuels.

Pour en savoir plus, téléchargez le rapport Owners at the Leading Edge: How construction project owners are using technology to achieve on-time, on-budget performance: https://www.procore.com/en-ca/ebooks/owners-at-the-leading-edge.

À propos d’IDC

International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial d’information sur les marchés, de services-conseils et d’événements pour les marchés des technologies de l’information, des télécommunications et des technologies grand public. Grâce à plus de 1 100 analystes dans le monde, IDC offre une expertise mondiale, régionale et locale pour les technologies et les possibilités dans l’industrie dans plus de 110 pays. Les analyses et les perspectives d’IDC aident les professionnels de l’informatique, les dirigeants d’entreprise et les investisseurs à prendre des décisions fondées sur des faits en matière de technologie et à atteindre leurs principaux objectifs commerciaux. Fondée en 1964, IDC est une filiale à part entière d’International Data Group (IDG), le leader mondial des médias technologiques, des données et des services de marketing. Pour en savoir plus, visitez le site IDC.com.

À propos de Procore

Procore est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des projets de construction. Plus d’un million de projets ainsi que des projets de construction d’une valeur de plus d’un billion de dollars américains ont été réalisés au moyen de la plateforme de Procore. Cette plateforme fait le lien entre les principaux intervenants d’un projet et les solutions mises au point par Procore à l’intention des propriétaires de projets, des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés. L’application Marketplace de Procore offre une multitude de solutions de partenaires qui s’intègrent parfaitement à sa plateforme, mettant ainsi à la portée des professionnels de la construction les solutions qui conviennent le mieux à leurs projets. Le siège social de Procore est situé à Carpinteria, en Californie, et l’entreprise a des bureaux au Canada et dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site Procore.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210812005155/fr/