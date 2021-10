Procore Technologies : annonce des innovations en matière de préconstruction et de plateforme

Flux d’approbation personnalisés, mises à jour des estimations et des appels d’offres, et rapports améliorés fournissent des renseignements plus complets aux équipes de projet

Procore Technologies, Inc. (NYSE : PCOR), un important fournisseur de logiciels de gestion de projets de construction, a annoncé aujourd’hui des améliorations de plateforme qui assureront une plus grande flexibilité et des renseignements plus complets pour les équipes de projet. Ces innovations apportent des données multiplateformes grâce à un nouvel outil de production de rapports et à un nouveau moteur de flux des travaux mondial, qui amélioreront l’efficacité des processus d’estimation et d’appel d’offres.

Le produit d’estimation de Procore fournit des outils pour l’avant-métré numérique, la production d’estimations et la création d’appels d’offres. De plus, il est relié par des flux de travaux au processus de budget de projet, de gestion des modifications et de bon de commande. (Graphic: Business Wire)

« Depuis près de 20 ans, Procore s’efforce de connecter tous les acteurs de la construction sur une plateforme mondiale, en offrant aux clients du monde entier un emplacement unique pour obtenir des données fiables, a déclaré Tooey Courtemanche, fondateur, président et directeur général de Procore. Nous étendons la valeur de notre plateforme par des investissements dans notre solution de préconstruction, un nouveau moteur de flux des travaux mondial et un nouvel outil de production de rapports, afin de fournir plus de renseignements multiplateformes aux clients. »

Innovations en matière d’estimation et d’appel d’offres pour les équipes de préconstruction

Procore a fait l’acquisition d’Esticom en 2020. L’estimation des coûts de projet est un flux de travail essentiel, et la fonctionnalité d’Esticom est maintenant pleinement intégrée à la plateforme Procore grâce au produit d’estimation de Procore. Ce produit fournit des outils pour l’avant-métré numérique, la production d’estimations et la création d’appels d’offres, et est relié par des flux de travaux au processus de budget de projet, de gestion des modifications et de bon de commande.

« Toutes les autres solutions d’estimation que nous avons étudiées étaient désuètes et offraient peu, voire pas du tout, de flexibilité. L’estimation dans le nuage que permet le produit d’estimation de Procore, outre l’avantage immédiat de l’accessibilité à partir de n’importe où, nous a prouvé que Procore est une entreprise visionnaire qui veut faire passer l’estimation au 21e siècle », a dit David Laderberg, vice-président de Smart Charge America, service d’installation de bornes de recharge de véhicules électriques.

Un autre fait saillant de l’investissement de Procore dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine est l’avant-métré automatisé par secteur, qui sera offert en 2022. Les estimateurs pourront extraire automatiquement les données de quantification des plans pour accroître la vitesse et l’exactitude des estimations.

Des améliorations à la solution d’appel d’offres intégrée de Procore, qui seront mises en place au premier trimestre de 2022, accroîtront la flexibilité et l’efficacité du processus d’appel d’offres pour les clients. Des formulaires d’appel d’offres personnalisés permettent aux clients d’indiquer les données exactes requises pour chaque appel d’offres, et la fonction d’égalisation des appels d’offres permet aux clients de comparer rapidement et facilement les appels d’offres pour le projet dans son ensemble, la portée des travaux ou un élément précis.

Procore accroît sa puissance grâce à un nouveau moteur de flux des travaux mondial

Grâce au nouveau moteur de flux des travaux mondial, les clients pourront créer des flux d’approbation personnalisés sur la plateforme avec des conditions prédéfinies, combinées à des notifications et à des permissions. Au cours du quatrième trimestre de 2021, cette nouvelle fonctionnalité sera offerte en version bêta dans le cadre du produit pour les budgets des projets de Procore, permettant aux clients de rationaliser le processus de facturation et de paiement par la création de flux d’approbation et de seuils financiers conditionnels.

« Notre moteur de flux des travaux mondial aidera les clients à créer des processus d’affaires sur mesure pour tout aspect de la construction, des estimations aux demandes d’information en passant par la gestion de la facturation. Cela permet à Procore de satisfaire aux besoins actuels des clients », a déclaré Wyatt Jenkins, vice-président directeur des produits de Procore.

Un outil de production de rapports amélioré ajoute des renseignements importants

Procore fournit à ses clients des renseignements clés pour une construction plus intelligente grâce à l’outil de production de rapports amélioré, qui sera offert en version bêta au quatrième trimestre de 2021. Ce nouvel outil fournira des renseignements précieux grâce à des rapports multiplateformes et à des tableaux de bord interactifs. Les utilisateurs pourront comparer les données de projets actifs et inactifs afin d’évaluer le rendement, accéder à des détails précis et garder informée toute l’équipe de projet par la diffusion de rapports programmés.

L’outil de production de rapports amélioré sera offert sans frais additionnels à tous les clients de Procore.

Pour en savoir plus sur les améliorations apportées à la plateforme, inscrivez-vous et joignez-vous à l’événement virtuel Groundbreak, la conférence annuelle de Procore, qui se tiendra du 12 au 14 octobre.

