Procore Technologies : annonce une nouvelle innovation reliant la gestion de la construction à la personnalisation mobile, à la messagerie aux investissements en IA

De nouvelles solutions pour accroître la productivité grâce à la capture vocale pilotée par l’IA, à la messagerie intégrée et au réseau ouvert d’entreprises de construction

Procore Technologies, Inc. (NYSE : PCOR), un important fournisseur de logiciels de gestion de projets de construction, a annoncé aujourd’hui la prochaine vague d’améliorations visant à créer une plateforme plus intelligente et plus connectée.

« Depuis près de 20 ans, Procore s’efforce de connecter tous les acteurs de la construction sur une plateforme mondiale, en offrant aux clients du monde entier un emplacement unique pour obtenir des données fiables, a déclaré Tooey Courtemanche, fondateur, président et directeur général de Procore. Nous innovons constamment en connectant l’ensemble des intervenants, les flux de travaux, les données et les outils, tout en offrant une expérience utilisateur unique sur les appareils mobiles et sur le Web, de la préconstruction à la finalisation. »

Procore Quick Capture souligne l’investissement dans les applications mobiles, l’IA et l’apprentissage automatique

Procore innove dans le domaine des applications mobiles en reliant le chantier et le bureau. Avec les acquisitions d’INDUS.AI et d’Avata Intelligence, Procore a investi dans l’intelligence artificielle (IA) et la technologie d’apprentissage automatique dans l’ensemble de sa plateforme pour aider à libérer la valeur des données de projet.

Procore Quick Capture est une technologie de saisie à commande vocale qui sera lancée en 2022. Elle permet d’automatiser et de simplifier la saisie de données sur le terrain en « disant » à Procore ce qu’il doit saisir. Avec l’outil de liste de travaux (Punch) de Procore Quick Capture, les utilisateurs pourront tourner une vidéo des éléments de la liste de travaux et simplement soumettre des commandes vocales à Procore. Grâce à l’IA et à l’apprentissage automatique, Procore créera l’élément de liste de travaux, y joindra une photo et pourra même l’attribuer à la main-d’œuvre appropriée. Les premiers essais ont montré que cette nouvelle fonction de liste de travaux à commande vocale peut réduire de moitié au moins le temps nécessaire à la saisie et à l’enregistrement des informations sur le terrain pour la production de rapports.

Procore Conversations est la messagerie contextuelle pour la construction

La collaboration dans le cadre d’un projet commence par la communication. Aujourd’hui, cette communication est rigide et est fragmentée sur de multiples canaux, tels que le courrier électronique, la messagerie texte et les solutions de messagerie de tiers. Procore Conversations, disponible en version pilote au quatrième trimestre 2021, permet d’intégrer une messagerie intuitive et contextuelle à la plateforme Procore, permettant de gagner du temps et de communiquer à l’échelle des différents canaux. Les conversations sont organisées, classées par ordre de priorité et facilement accessibles sur les applications mobiles et sur le Web. Les mises à jour, les questions et les discussions essentielles se dérouleront de manière transparente entre le bureau et le terrain, et seront contextualisées en fonction de l’élément concerné, comme une demande d’information, une commande de modification ou une observation.

« Au cours des 18 derniers mois, nous avons rencontré des clients et nous nous sommes mis au défi de repenser la façon dont nous innovons et améliorons la vie de tous les acteurs de la construction, a déclaré Wyatt Jenkins, vice-président directeur des produits de Procore. Nous construisons des solutions qui connectent le terrain et le bureau au moyen des applications mobiles, en tirant parti de l’IA, des commandes vocales et de la messagerie avec Procore Conversations. En outre, nous présentons le plus grand réseau en ligne d’entreprises de construction au monde. Cela ressemble vraiment au début du prochain chapitre de la technologie de la construction. »

La nouvelle expérience de maison mobile permet de personnaliser et de prioriser le travail quotidien

Procore s’efforce de créer des expériences uniques pour tous les intervenants de la construction. Cette expérience commence par les applications mobiles, où les clients vivront des expériences uniques en fonction de leur rôle dans le projet de construction. La nouvelle expérience de maison mobile, qui sera disponible au quatrième trimestre de 2021, donne la priorité au travail quotidien, avec un accès rapide pour vérifier l’état d’avancement, modifier le statut ou créer un nouvel élément (demande d’information, observations ou liste de travaux). Elle garantit que, lorsque les clients sont sur le terrain, ils ont accès à une vue d’ensemble, de sorte que l’échéancier des projets est respecté.

Connecter tous les acteurs de la construction avec le réseau Procore Construction Network

La mission de Procore est de mettre en relation tous les acteurs de la construction sur une plateforme mondiale. Actuellement en phase pilote, le réseau Procore Construction Network est un annuaire professionnel en ligne gratuit mettant en relation des entrepreneurs généraux, des entrepreneurs spécialisés, des propriétaires, des architectes, des ingénieurs, des fournisseurs et des vendeurs. Grâce à la recherche géographique et aux filtres avancés, les clients pourront utiliser Procore Construction Network pour trouver rapidement de nouveaux partenaires de construction et entrer en contact avec eux. Il sera ainsi plus facile pour les professionnels de la construction d’étendre leur présence en ligne, de promouvoir leurs activités et de développer leurs réseaux.

Pour en savoir plus sur les améliorations apportées à la plateforme, inscrivez-vous et joignez-vous à l’événement virtuel Groundbreak, la conférence annuelle de Procore, qui se tiendra du 12 au 14 octobre.

À propos de Procore

Procore est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des projets de construction. Plus d’un million de projets ainsi que des projets de construction d’une valeur de plus d’un billion de dollars américains ont été réalisés au moyen de la plateforme de Procore. Cette plateforme fait le lien entre les principaux intervenants d’un projet et les solutions mises au point par Procore à l’intention des propriétaires de projets, des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés. L’application Marketplace de Procore offre une multitude de solutions de partenaires qui s’intègrent parfaitement à sa plateforme, mettant ainsi à la portée des professionnels de la construction les solutions qui conviennent le mieux à leurs projets. Le siège social de Procore est situé à Carpinteria, en Californie, et l’entreprise a des bureaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site Procore.com.

