Procore Technologies : a reçu la plus haute distinction des cinq catégories clés dans le rapport de l'été 2021 de G2

Procore Technologies, Inc., (NYSE: PCOR), l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de la construction, a annoncé aujourd'hui avoir reçu les plus grands honneurs de G2 dans cinq catégories de logiciels : gestion de projet de construction, gestion des plans de construction, comptabilité de la construction, gestion des offres et logiciel ERP de construction. Les classements sont basés sur le haut niveau de satisfaction client de Procore et sa propension à recommander aux vrais utilisateurs des évaluations sur G2, le premier site de revue de solutions commerciales au monde.

« Les classements dans les rapports de G2 sont basés sur les données fournies par de vrais utilisateurs », a déclaré Michael Fauscette, directeur des recherches chez G2. « Nous sommes ravis de partager les réalisations des produits classés sur notre site, car ces classements représentent la voix de l'utilisateur et offrent un excellent aperçu aux potentiels acheteurs du monde entier. »

Procore s’est érigé en leader dans le rapport de l’été 2021 de G2 grâce aux avis positifs de vrais utilisateurs par rapport à des produits similaires dans les catégories respectives. Pour être inclus dans ce rapport, un produit devrait avoir reçu au moins dix avis dans chaque catégorie. Certaines des meilleures notes reçues par Procore dans la catégorie de gestion de projet de construction sont les suivantes :

97 % des utilisateurs ont noté 4 ou 5 étoiles

91 % sont susceptibles de recommander Procore

93 % pensent que Procore est sur la bonne voie

89 % estiment que le logiciel est facile à utiliser

93 % déclarent qu’ils sont satisfaits de la qualité du soutien

91 % déclarent qu’ils sont satisfaits de la facilité d’entretenir des relations commerciales avec Procore

La plate-forme Procore a été conçue pour le secteur de la construction, avec une compréhension profonde des défis uniques de l'industrie et des besoins des professionnels du secteur. Cette plateforme offre une visibilité complète des projets de construction en centralisant chaque application, chaque document et chaque personne dans la plateforme infonuagique de Procore. Cela permet d’assurer une bonne communication à travers une seule source de vérité.

« Nous sommes des partenaires dévoués du secteur de la construction, et notre classement G2 en est le reflet ainsi que notre capacité à fournir des produits spécialement conçus pour la construction », a déclaré Tooey Courtemanche, fondateur et PDG de Procore. « Recevoir la plus haute distinction dans cinq catégories est également une reconnaissance de notre gamme de solutions et de notre capacité à jouer un rôle dans la résolution des problèmes concrets de gestion de la construction auxquels nos clients sont confrontés. »

Retrouvez l’aperçu des résultats de l’édition Été 2021 de G2 dans le résumé du rapport.

Sur la plateforme Procore, on note plus de 1,6 million d'utilisateurs qui ont réalisé plus d'un million de projets à travers le monde grâce à Procore. Des renseignements supplémentaires sur le service client et la plateforme primés de Procore sont disponibles sur Procore.com.

À propos de Procore

Procore est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de la construction. Plus d’un million de projets et plus de 1 000 milliards de dollars de volume de construction ont été exécutés sur la plateforme de Procore. Notre plateforme relie chaque partie prenante du projet aux solutions que nous avons conçues spécifiquement pour le secteur de la construction, pour le propriétaire, l’entrepreneur général et les entrepreneurs spécialisés. Le marché des applications de Procore propose une multitude de solutions partenaires qui s’intègrent parfaitement à notre plate-forme, offrant aux professionnels de la construction la liberté de se connecter à ce qui leur convient le mieux. Basée à Carpinteria, en Californie, Procore possède des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur Procore.com.

