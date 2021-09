Procore Technologies : s'apprête à acquérir Levelset pour simplifier les flux de travail du secteur du bâtiment liés à la gestion des privilèges

Procore Technologies, Inc., (NYSE : PCOR), un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion du bâtiment, a signé un accord définitif pour acquérir Levelset. Cette acquisition ajoutera la gestion des droits de privilège à la plateforme Procore, permettant à Procore de gérer les flux de travail complexes liés à la conformité et d’améliorer les processus de paiement dans le secteur du bâtiment. Pour Procore, l’acquisition présente également des opportunités de croissance future, notamment en lui permettant de capitaliser sur les actifs de données complémentaires des deux entreprises.

Le fondateur et PDG de Procore, Tooey Courtemanche, a déclaré : « Les travaux de construction sont déjà assez difficiles – être payé ne devrait pas l’être. Levelset aide les membres du secteur du bâtiment à être payés plus rapidement et son offre constituera un complément parfait à la plateforme Procore. Cette acquisition va également permettre à Procore d’accéder à des données du secteur, y compris sur les paiements et les activités de conformité, ce qui nous permettra de fournir à nos clients de précieuses informations concernant les risques et de développer des produits financiers innovants. »

Dans le bâtiment, les risques et la complexité des transferts d’argent entre les parties prenantes bloquent chaque année des fonds de roulement critiques représentant d’énormes sommes. Cela provoque un stress financier chez les entrepreneurs, augmente les frais liés aux fonds de roulement et aux dépenses de cautionnement et a un impact négatif sur les emplois du bâtiment. Les fastidieux flux de travail de conformité contribuent à une moyenne de 90 jours d’encours des ventes et de 74 jours de soldes non acquittés, ce qui est la statistique la plus lente parmi toutes les industries étudiées à travers le monde.

Aux États-Unis, les privilèges sont essentiels à ces flux de travail de conformité. Les parties prenantes du bâtiment consacrent un temps et une énergie considérables à la gestion des droits de privilège - qu’ils s’agisse des personnes en aval cherchant à préserver les droits de privilège tout en se conformant aux nuances des lois sur les privilèges qui varient d’un État à l’autre, ou des parties prenantes en amont qui obtiennent constamment des dispenses de privilège au point de paiement pour garantir que leurs projets soient libres et clairs. Des défis et des complexités de paiement similaires existent également à l’échelle mondiale.

Le PDG de Levelset, Scott Wolfe, Jr. a déclaré : « Notre solution permet aux gens de recevoir des paiements plus rapidement, avec moins de stress financier. Plus de 250 000 utilisateurs ont déjà déployé Levelset sur plus de 6,5 millions de projets de construction. Cette activité génère des données de paiement et de relation très fiables. Avec Procore, nous pouvons permettre au secteur de recevoir des paiements plus rapidement, avec une meilleure visibilité et une documentation plus fluide. » Levelset est un partenaire de Procore App Marketplace depuis avril 2018. Aujourd’hui, plus de 3 300 clients utilisent sa solution de gestion des droits de privilège pour gérer les flux de travail liés à la conformité.

Détails concernant l’acquisition

Procore a convenu d’acquérir Levelset pour un prix d’achat d’environ 500 millions USD, montant qui se composera d’environ 425 millions USD en espèces, sous réserve des ajustements habituels liés au fonds de roulement, aux dépenses de transaction, à la trésorerie et à l’endettement, et d’environ 75 millions USD en actions ordinaires de Procore. La clôture de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre de cette année, sous réserve des conditions habituelles.

D.A. Davidson agit à titre de conseiller financier exclusif et Jones Walker LLP à titre de conseiller juridique de Levelset. Cooley LLP agit à titre de conseiller juridique de Procore.

Des détails et des informations supplémentaires sur les termes et conditions de l’acquisition seront disponibles dans le rapport actuel sur Formulaire 8-K qui sera déposé par Procore auprès de la Securities and Exchange Commission.

Informations concernant la téléconférence

Procore tiendra une téléconférence aujourd’hui, le 22 septembre, à 14h00. heure du Pacifique/17h00, heure de l’Est, pour discuter de l’acquisition. Une webdiffusion en direct de la téléconférence, ainsi qu’une rediffusion de celle-ci, seront disponibles à l’adresse investors.procore.com. La téléconférence sera également accessible en composant le 877-284-6233 (depuis les États-Unis) ou le 873-415-0281 (depuis l’étranger) et en saisissant l’identifiant de la conférence : 2838218.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou du Securities Act et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tels que modifiés, ou de l’Exchange Act, concernant Procore et son secteur, et ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes non négligeables. Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prévisionnelles sur les résultats d’exploitation et la situation financière futurs de Procore, sa stratégie et ses plans commerciaux, la croissance et les tendances du marché, et ses objectifs pour les opérations futures. En règle générale, les déclarations prévisionnelles portent sur des événements futurs ou sur les performances financières ou opérationnelles futures de Procore. Dans certains cas, les déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par des termes tels que « anticiper », « croire », « envisager », « continuer », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « cible », l’emploi du futur ou du conditionnel, la forme négative de ces termes, ou l’emploi de termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Procore. Les risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner une différence notable entre les résultats et la situation financière réels de Procore et ceux présentés dans les déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, ce qui suit : (i) les risques associés à : (a) la possibilité que les conditions de clôture de la transaction avec Levelset ne soient pas remplies ou levées en temps voulu ou pas du tout, y compris le risque qu’une entité gouvernementale puisse interdire, retarder ou refuser d’accorder une approbation réglementaire, (b) l’incapacité à réaliser ou à obtenir les avantages attendus de la transaction, notamment en raison de l’incapacité de Procore à intégrer avec succès Levelset dans son entreprise, (c) la distraction de la prise en compte par la direction des opérations commerciales en cours, (d) la gestion ou l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée à l’encontre de Procore ou de Levelset dans le cadre de la transaction proposée et (f) l'impact de la transaction sur les activités combinées, y compris sur les coûts d’exploitation, la perte de clients et la perturbation des activités ; (ii) toutes modifications dans les lois et réglementations applicables au modèle commercial de Procore ou de Levelset ; (iii) tous changements dans les conditions du marché ou du secteur, dans l’environnement réglementaire et dans la réceptivité à la technologie et aux services de Procore ou Levelset ; iv) les résultats d’un litige ou d’un incident de sécurité ; (v) la perte d’un ou plusieurs clients ou partenaires clés de Procore ou de Levelset ; (vi) l’impact du COVID-19 sur les activités et les résultats d’exploitation de Procore ou de Levelset ; (vii) tout changement dans les capacités de Procore ou de Levelset à recruter et à conserver des membres d’équipe qualifiés ; et (viii) les risques décrits dans les autres documents déposés de temps à autre par Procore auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris les risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le Prospectus final de Procore en date du 19 mai 2021 et son rapport trimestriel sur Formulaire 10-Q, qui doivent être lus conjointement avec les résultats financiers et les déclarations prévisionnelles de l’entreprise. En outre, Procore exerce ses activités dans un environnement très concurrentiel et rapidement changeant. De nouveaux risques et incertitudes apparaissent de temps à autre, et il n’est pas possible pour Procore de prédire tous les risques et incertitudes qui pourraient avoir un impact sur les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse. Les résultats, événements et circonstances reflétés dans les déclarations prévisionnelles pourraient ne pas être atteints ou se produire, et les résultats, événements ou circonstances réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles.

Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse se rapportent uniquement à des événements en cours à la date à laquelle de formulation desdites déclarations. Procore rejette toute obligation de mettre à jour toutes informations contenues dans ce communiqué de presse, pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou pour faire part de nouvelles informations ou de la survenance d’événements imprévus, sauf dans les cas où la loi l’exigerait. Il est possible que Procore ne soit pas en mesure de réaliser les plans, intentions ou attentes formulés dans ses déclarations prévisionnelles et le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prévisionnelles de Procore. Les déclarations prévisionnelles de Procore ne reflètent pas l’impact potentiel de futures acquisitions, fusions, cessions, coentreprises ou de futurs investissements.

À propos de Procore

Procore est un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion du bâtiment. Plus d’un million de projets et plus de 1 000 milliards USD de volumes de construction ont été exécutés sur la plateforme Procore. Notre plateforme relie toutes les parties prenantes d’un projet aux solutions que nous avons conçues spécifiquement pour le secteur du bâtiment - qu’il s’agisse du propriétaire, de l’entrepreneur général ou des entrepreneurs spécialisés. La Marketplace de Procore propose une multitude de solutions partenaires qui s’intègrent parfaitement à la plateforme Procore, offrant aux professionnels du bâtiment la liberté de se connecter à ce qui leur convient le mieux. Le siège social de Procore est situé à Carpinteria, Californie, et la société compte des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Procore.com.

À propos de Levelset

Levelset est une société de logiciels de construction qui aide le secteur du bâtiment à simplifier les processus de conformité et de paiement, à réduire les risques financiers et à améliorer les flux de trésorerie. Les résultats sont des paiements plus rapides, un accès fiable au capital et moins de surprises. Depuis son siège de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, Levelset gère des bureaux à Austin, au Texas, et au Caire, en Égypte. Levelset compte environ 300 employés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Levelset.com.

