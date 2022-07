Procore lance un logiciel de gestion de la main-d'œuvre, une nouvelle solution de bout en bout pour l'industrie de la construction

La solution aide les entrepreneurs à pallier la pénurie de main-d’œuvre grâce aux outils de planification de la main-d’œuvre et de productivité sur le chantier.

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion de la construction, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle solution, Workforce Management de Procore, laquelle comprend deux produits clés : Productivité sur le chantier et Planification de la main-d’œuvre, anciennement LaborChart.

Ensemble, les outils Productivité sur le chantier et Planification de la main-d’œuvre forment la solution de gestion de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction la plus complète, laquelle offre aux entrepreneurs une visibilité auprès de leur main-d’œuvre afin de prévoir et de gérer efficacement les ressources humaines de manière à atteindre ou dépasser les objectifs en matière de budgets et d’échéanciers estimés.

« La pénurie de main-d’œuvre qualifiée constitue le défi le plus pressant au sein de notre industrie », a déclaré Tooey Courtemanche, fondateur et PDG de Procore. « Il s’agit également du facteur principal qui empêche les entrepreneurs de tirer profit de l’énorme demande qui existe dans le domaine de la construction. Notre nouvelle solution de gestion de la main-d’œuvre de Procore aidera nos clients à gérer leur ressource la plus précieuse, c’est-à-dire leur personnel, plus efficacement, afin qu’ils puissent assumer un travail accru et, au bout du compte, faire croître leurs entreprises. »

L’outil Productivité sur le chantier, en permettant le suivi des capacités en temps réel sans le fardeau administratif, les parties doubles et les tableurs complexes, aide à améliorer les fonctions suivantes :

Gestion : Recueillez des données de temps plus facilement et plus rapidement.

Organisation : Obtenez des renseignements sur la productivité de la main-d’œuvre en temps réel afin de prendre des décisions quotidiennement qui peuvent avoir une incidence positive sur les échéanciers, les budgets et la rentabilité de projets.

Analyse : Accédez à des taux de productivité historiques par code de coût pour aider à répondre aux futurs appels d’offres de façon plus précise et concurrentielle.

La planification de la main-d’œuvre crée une source de vérité unique pour les entrepreneurs leur permettant de gérer leur atout le plus important : leur main-d’œuvre. Contrairement aux solutions conçues à l’interne, de tableurs et de tableaux blancs, la planification de la main-d’œuvre aide à améliorer les fonctions suivantes :

Planification : Centralisez la planification des horaires et la communication à l’aide de renseignements en temps réel sur la disponibilité et les compétences de la main-d’œuvre.

Suivi : Prenez connaissance du rendement de la main-d’œuvre en faisant un suivi du temps de travail des employés, du travail hors cadre et des matériaux installés afin d’aider à optimiser la productivité et à protéger le budget de la main-d’œuvre.

Prévisions : Utilisez des données historiques pour déterminer les ressources nécessaires d’un travail à l’autre.

Connexion : Intégrez la planification des ressources humaines et des ressources de l’entreprise afin d’offrir une vue d’ensemble de l’entreprise.

« Le nouveau produit de planification de la main-d’œuvre offre des renseignements en temps réel au sujet des ressources de planification des horaires et des exigences futures en matière de main-d’œuvre », a déclaré Ben Schultz, ancien PDG de LaborChart et nouveau responsable de la gestion de la main-d’œuvre de Procore. « Le produit offre aux entrepreneurs les données précises en temps réel dont ils ont besoin pour soutenir leur main-d’œuvre. Combiné à la productivité sur le chantier, il crée également une solution de gestion de la main-d’œuvre de bout en bout pour l’ensemble de l’industrie. »

La solution est actuellement offerte aux clients des États-Unis, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la solution comprend également un produit de gestion de l’équipement.

Pour obtenir plus de renseignements sur la gestion de la main-d’œuvre de Procore, veuillez visiter le site Web de Procore.

Commentaires de clients :

« Actuellement, la diminution du bassin de talents afflige l’industrie de la construction et on prévoit une pénurie de membres de la direction », a déclaré Greg Crook, vice-président de Guarantee Electrical Company, une entreprise spécialisée à St. Louis, dans le Missouri. « La planification de la main-d’œuvre nous permet d’avoir un aperçu sur notre bassin de talents, de localiser du potentiel au sein de notre main-d’oeuvre, de savoir à quel moment nous devons créer des campagnes de recrutement et de former de futurs dirigeants. »

« Les prévisions et la gestion des ressources ont toujours constitué un énorme défi », a déclaré Tim Thompson, directeur de Prime Build, une entreprise générale de New South Wales, en Australie. « Lorsque dix personnes essaient de travailler sur un tableur Excel, on court à la catastrophe. Nous pouvons tenir les bonnes conversations beaucoup plus rapidement. Maintenant, en quelques clics, nous pouvons parler des bons sujets au bon moment. »

« Il y a tellement de pression à l’échelle mondiale et autour de nous qui nous pousse à travailler et à répondre plus rapidement; cette plateforme de gestion de la main-d’œuvre est notre outil nous permettant d’y parvenir, éliminant la nécessité des tableaux blancs, des tableurs et des fichiers Excel. Cet outil vous offre une base de données de renseignements en temps réel que tous peuvent utiliser à tout moment lorsque le bon niveau de droit d’utilisation est accordé. »

— Chris Martinez, président de Central Electric

« En tant qu’entrepreneur général, notre rendement est notre marketing; notre travail parle de lui-même », a déclaré Andrew Matheson, partenaire et directeur des finances et des opérations de CDC Construction au Canada. « La main-d’œuvre est essentielle pour nous, car nos activités dépendent de notre équipe. La planification de la main-d’œuvre nous aide à améliorer la gestion des ressources à plus long terme pour que nous puissions savoir à quel moment nous devrons répondre à des exigences en matière d’embauche et améliorer l’utilisation des ressources grâce à une gestion des horaires en temps réel. »

À propos de Procore

Procore est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion de la construction. Plus d’un million de projets et plus de mille milliards de dollars de volume de construction ont été exécutés sur la plateforme de Procore. La plateforme de Procore relie les principales parties prenantes du projet aux solutions que Procore a conçues spécifiquement pour le secteur de la construction, pour le propriétaire, l’entrepreneur général et les entrepreneurs spécialisés. Le marché d’applications de Procore propose une multitude de solutions partenaires qui s’intègrent parfaitement à la plateforme de Procore, offrant aux professionnels de la construction la liberté de se connecter à ce qui leur convient le mieux. Basée à Carpinteria, en Californie, Procore possède des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur Procore.com.

