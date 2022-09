Procore ouvre un nouveau hub EMEA à Dublin pour accompagner sa croissance régionale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), un chef de file mondial des logiciels de gestion des activités de construction, annonce aujourd'hui l'ouverture de son nouveau hub EMEA à Dublin, Irlande. Ce déploiement illustre l'engagement renouvelé envers la région et la volonté de Procore de soutenir sa clientèle croissante dans le cadre de sa mission de connecter tous les acteurs du secteur de la construction via une plateforme mondiale.

Situé dans le bâtiment South Point sur Harmony Row à Dublin, le hub EMEA occupe le penthouse du 3e étage et couvre plus de 1 400 mètres carrés. Formulé pour stimuler la croissance de Procore et pour mieux soutenir les clients dans la région, le hub ambitionne de créer des centaines d'emplois à Dublin durant les prochaines années, recrutant à des postes de vente, de succès et d'assistance client, pour n'en citer que quelques-uns.

Pour diriger ce nouveau bureau, Procore a nommé Ciaran Cushley en tant que responsable du hub EMEA. Avec un bilan éprouvé dans la formation et la direction d'équipes hautement performantes en Europe et en Amérique du Nord pour des entreprises comme DocuSign, Cushley apporte plus de 18 années d'expérience à la société.

"Durant cette période prometteuse pour Procore, c'est un privilège de diriger le nouveau hub, qui témoigne de notre ambition en faveur d'une croissance soutenue dans toute la région EMEA. Le hub aura non seulement vocation à consolider notre présence dans la région, mais il permettra également à nos clients de continuer à connecter efficacement leurs collaborateurs, systèmes et données via une plateforme unique, leur permettant ainsi de récolter pleinement les fruits des technologies dédiées à la construction", déclare Ciaran Cushley, responsable du hub EMEA chez Procore.

Brandon Oliveri-O’Connor, VP pour l'EMEA chez Procore : "Procore s'attèle depuis 20 ans à connecter tous les acteurs de la construction via une plateforme mondiale. Procore jouit d'une présence croissante en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, qui s'inscrit dans son objectif à long terme de devenir la plateforme unique au service des professionnels de la construction aux quatre coins du globe."

Procore recrutera dans divers services pour son nouveau hub EMEA. Consultez tous les postes vacants sur https://www.procore.com/jobs/openings

À propos de Procore

Procore est un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion dans le domaine de la construction. Plus d’un million de sites ainsi que des projets de construction d’une valeur de plus d’un trillion USD ont été et sont réalisés sur la plateforme de Procore. Notre plateforme fait le lien entre les principaux intervenants d’un projet et les solutions que nous avons mises au point à l’intention des propriétaires de projets, des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés. L’application Marketplace de Procore offre une multitude de solutions de partenaires qui s’intègrent parfaitement à notre plateforme, mettant ainsi à la portée des professionnels de la construction les solutions qui conviennent le mieux à leurs projets. Le siège social de Procore est situé à Carpinteria, en Californie, et l’entreprise a des bureaux aux États-Unis, au Canada et dans le monde entier.

