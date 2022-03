Procore s'étend en France afin de poursuivre sa croissance régionale en Europe

Procore Technologies, Inc. (NYSE : PCOR), fournisseur mondial de premier plan de logiciels de gestion du bâtiment, annonce aujourd’hui son lancement en France, dans la cadre de son expansion et de sa croissance continues au niveau mondial.

Ce lancement conférera aux propriétaires, entrepreneurs généraux et entrepreneurs spécialisés l’opportunité d’utiliser la plateforme unifiée et connectée de Procore afin de bâtir plus intelligemment, en accélérant la collaboration, en harmonisant la communication, ainsi qu’en bénéficiant d’une visibilité en temps réel sur l’exécution de leurs projets. Cette annonce intervient en période de croissance continue de la société dans la région EMOA, après son lancement sur les marchés Royaume-Uni-Irlande et Moyen-Orient-Afrique du Nord, respectivement en 2018 et 2021.

Procore a nommé Laurence Caron au poste de directrice principale de Procore pour la France et l’Europe du Sud, avec pour mission de bâtir les opérations régionales au niveau de tous les points de contact avec les clients. Caron fera bénéficier la société de sa riche expérience de travail au sein d’entreprises de logiciels en tant que service, ainsi que d’appui aux entreprises en matière d’innovation.

« En France, les professionnels du bâtiment accélèrent actuellement leurs efforts de transformation numérique, dans la mesure où ils recherchent des moyens d’optimiser la performance de leur entreprise, ainsi que la collaboration autour des projets. Notre lancement en France nous offre l’opportunité unique d’étendre notre approche de plateforme unique sur un marché du bâtiment bien établi. Plus important encore, ce lancement répond aux besoins des clients locaux, qui entendent promouvoir l’innovation tout en maîtrisant les coûts, ainsi qu’en améliorant la productivité », déclare Laurence Caron, directrice principale de Procore pour la France et l’Europe du Sud. « Chez Procore, nous sommes passionnés par le bâtiment, sur lequel nous nous concentrons exclusivement. Notre approche a toujours consisté à nous axer sur le secteur, à nous associer avec lui, afin de comprendre ses défis et, en retour, d’améliorer l’existence de tous les acteurs du bâtiment. Nous sommes heureux de mener cette démarche en première ligne en France, afin que chacun puisse bâtir plus intelligemment. »

Procore fournit une plateforme collaborative unique et unifiée pour le secteur du bâtiment, incluant gestion de projets, qualité et sécurité, finance, gestion des ressources, et analyses. Cette plateforme offre également la possibilité de s’intégrer avec plusieurs centaines d’applications largement utilisées, via la Marketplace de Procore. Procore est aujourd’hui le logiciel de gestion de la construction le plus largement utilisé au monde, avec plus de 12 000 clients, qui mènent plus de 1 million de projets à travers le monde. Depuis sa création en 2002, Procore opère autour d’une seule idée : c’est seulement lorsque tous les individus, tous les systèmes et toutes les données fonctionnent ensemble sur une unique plateforme que nous pouvons exploiter le plein potentiel des technologies de construction.

« Depuis 20 ans, nous travaillons pour mettre en relation tous les acteurs du bâtiment sur une plateforme mondiale », a déclaré Tooey Courtemanche, fondateur et PDG de Procore. « Procore est aujourd’hui utilisé dans plus de 150 pays, nombre de nos clients menant d’ores et déjà des projets en France. Le fait de s’étendre officiellement en France permettra à Procore de se démarquer comme le meilleur partenaire des dirigeants du secteur de la construction dans cette région, comme à travers le monde. »

Afin de soutenir le secteur français du bâtiment, Procore sera partenaire majeur lors de l’événement BIM World (du 5 au 6 avril, à Paris, en France). Cet événement est un salon commercial majeur pour les professionnels et les communautés qui utilisent la modélisation des informations de construction et les technologies numériques au service du bâtiment, de l’immobilier et de l’aménagement urbain. Laurence Caron tiendra une conférence phare le 5 avril à 12h00 HNEC, axée sur l’approche tout-en-un de la plateforme, afin de soutenir les projets français de construction, ainsi qu’une discussion informelle avec l’un de ses clients, Ferrovial. Les visiteurs auront également la possibilité d’assister à des démonstrations en direct de la plateforme Procore.

Procore est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels de gestion du bâtiment. Plus d’un million de projets et plus de 1 000 milliards USD de volumes de construction ont été exécutés sur la plateforme Procore. Notre plateforme relie toutes les parties prenantes d’un projet aux solutions que nous avons conçues spécifiquement pour le secteur du bâtiment - qu’il s’agisse du propriétaire, de l’entrepreneur général ou des entrepreneurs spécialisés. La Marketplace de Procore propose une multitude de solutions partenaires qui s’intègrent parfaitement à la plateforme Procore, offrant aux professionnels du bâtiment la liberté de se connecter à ce qui leur convient le mieux. Le siège social de Procore est situé à Carpinteria, en Californie, la société possédant des bureaux aux États-Unis, au Canada et à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Procore.com/fr

