Procore travaille avec AWS afin de permettre la création de jumeaux numériques dans le secteur de la construction

Procore Technologies, Inc. (NYSE : PCOR), fournisseur mondial de premier plan dans le domaine des logiciels de gestion des travaux de construction, a annoncé aujourd’hui collaborer avec Amazon Web Services (AWS) pour tirer parti d’AWS IoT TwinMaker, afin d’accroître la valeur des données de construction relatives aux opérations d’installations. Les outils fournis par AWS IoT TwinMaker accélèrent la création de jumeaux numériques pour les immeubles, usines, équipements industriels et lignes de production.

La plateforme de Procore permet de mettre en lien tous les acteurs de la construction intervenant dans le cycle de vie d’un bâtiment. AWS IoT TwinMaker permettra aux données de Procore d’être intégrées depuis la conception et construction jusqu’aux opérations. Les propriétaires de projets Procore pourront également incorporer des informations de construction grâce à Procore au moyen de sources de données en temps réel recourant à TwinMaker, ce qui étendra jusqu’aux opérations la valeur des informations de construction. Cette consolidation des informations permettra d’harmoniser les opérations et la maintenance, ainsi que de procéder à des analyses du cycle de vie des actifs du portefeuille.

« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec AWS. Environ 80 % du coût de cycle de vie d’un projet concerne la phase des opérations », a déclaré Tiffany LaBruno, directrice produits, propriétaires, chez Procore. « Grâce à ce partenariat, nous pouvons tirer parti de la trajectoire des données de construction de Procore durant cette phase des opérations, afin de permettre aux propriétaires de réduire les coûts, d’optimiser les performances, et d’être mieux préparés aux besoins des futurs projets. »

AWS IoT TwinMaker accélérera et facilitera la création de jumeaux numériques relatifs à des systèmes du monde réel. En utilisant AWS IoT TwinMaker, les développeurs peuvent débuter rapidement la création de jumeaux numériques relatifs à des appareils, équipements et processus, en connectant AWS IoT TwinMaker à des sources de données de type capteurs au niveau des équipements, flux vidéo, et applications d’entreprise. L’environnement bâti est transformé par des connecteurs incorporés et intégrables avec des capteurs, par la visualisation 3D, et par les analyses de données en aval.

À propos de Procore

Procore est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels de gestion du bâtiment. Plus d’un million de projets et plus de 1 000 milliards USD de volumes de construction ont été exécutés sur la plateforme Procore. La plateforme de Procore relie toutes les parties prenantes d’un projet aux solutions conçues spécifiquement par Procore pour le secteur du bâtiment - qu’il s’agisse du propriétaire, de l’entrepreneur général ou des entrepreneurs spécialisés. La Marketplace d’applications de Procore propose une multitude de solutions partenaires qui s’intègrent parfaitement à la plateforme Procore, offrant aux professionnels du bâtiment la liberté de se connecter à ce qui leur convient le mieux. Le siège social de Procore est situé à Carpinteria, Californie, et la société compte des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Procore.com.

