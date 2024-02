Procore Technologies, Inc. est un fournisseur de logiciels de gestion de la construction basés sur le cloud. L'entreprise se concentre sur la construction, connectant et permettant aux parties prenantes de l'industrie, telles que les propriétaires, les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs spécialisés, les architectes et les ingénieurs de collaborer à partir de n'importe quel endroit, sur n'importe quel appareil connecté à l'Internet. Les catégories de produits de la société comprennent la préconstruction, l'exécution de projets, la gestion de la main-d'œuvre, la gestion financière et l'intelligence de la construction. La plateforme de l'entreprise modernise et numérise la gestion de la construction en permettant un accès en temps réel aux informations critiques du projet, en simplifiant les flux de travail complexes et en facilitant la communication entre les parties prenantes. Ses interfaces de programmation d'applications (API) ouvertes et sa place de marché d'applications permettent aux clients d'intégrer ses produits avec leurs systèmes internes et environ 400 intégrations, y compris des logiciels de comptabilité, de gestion de documents et de planification.

Secteur Logiciels