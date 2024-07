En tant que partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, P&G s'associe à Paris 2024 et au champion du monde et coiffeur français Raphaël Perrier pour offrir des soins capillaires et de rasage haut de gamme aux 22 000 athlètes et membres du personnel olympique et paralympique séjournant au Village Olympique et Paralympique. Avant et pendant les Jeux, au Salon de Beauté du Village Olympique et Paralympique de Paris 2024, les athlètes auront accès aux produits Braun®, Gillette®, Head & Shoulders®, Mielle® et Pantene®, pour les aider dans leur préparation et leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Des looks "Medal Sweep" au "Mane Event", du "Goatee for Gold" au "Stadium Stubble", les marques de P&G présentent les styles des Jeux dans un Look Book spécialement créé pour le Salon de Beauté.

À moins de deux semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Procter & Gamble, partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, a célébré aujourd'hui l'ouverture officielle du Salon de Beauté situé au cœur de la Plaza du Village Olympique et Paralympique de Paris 2024. Le salon offrira aux athlètes et à leur personnel des services de soins capillaires, de rasage et de manucure accessibles et inclusifs, utilisant les produits haut-de-gamme des marques de P&G : Pantene, Head & Shoulders, Mielle, Gillette et Braun. Ouvert tous les jours de 9h à 21h, du 18 juillet au 13 août pour les Jeux Olympiques et du 23 août au 10 septembre pour les Jeux Paralympiques, le salon proposera plus de services et de produits que jamais auparavant.

Opening of the Beauty & Grooming Salon, pictured from left to right: Monique Rodriquez, Founder and CEO of Mielle; Laurent Michaud, Director of the Olympic and Paralympic Villages Paris 2024; Béatrice Dupuy, President and General Manager of P&G France; Raphaël Perrier, Founder and CEO of Raphaël Perrier Paris (Photo: Business Wire)

Le Salon de Beauté du Village Olympique et Paralympique de Paris 2024 sera dirigé par le célèbre coiffeur français Raphaël Perrier et son équipe de stylistes et barbiers experts, reconnus pour leur maîtrise technique et leur tradition de coiffure haut de gamme. En partenariat avec les marques de P&G, l'équipe de Raphaël Perrier combinera son savoir-faire exceptionnel avec les produits haut-de-gamme de P&G pour aider les athlètes à être au sommet de leur forme et prêts pour leur performance ultime.

« C'est un immense honneur pour moi et mes équipes d'apporter notre expertise au service des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 », a déclaré Raphaël Perrier. « Le Salon de Beauté est un "bijou" au cœur du Village Olympique et Paralympique de Paris 2024, et je suis très fier d’y travailler avec les marques de P&G pour offrir aux athlètes un moment de bien-être et des styles qui les aideront à se présenter avec confiance sur le terrain. »

Avant l'ouverture du Village Olympique et Paralympique de Paris 2024, les marques de P&G ont dévoilé aujourd'hui le Look Book du Salon, une sélection de styles soigneusement conçus, inspirés par le sport et le triomphe des Jeux. Le "Look Book" présente les 20 styles proposés aux olympiens et paralympiens séjournant au Village Olympique et Paralympique de Paris 2024 :

« Parisian Pony » de Pantene ® : une queue de cheval impeccable, alliant classicisme et modernité. Toujours une valeur sûre, avec une finition digne d'un champion.

de Pantene : une queue de cheval impeccable, alliant classicisme et modernité. Toujours une valeur sûre, avec une finition digne d'un champion. « Champion Curl » de Mielle ® : une magnifique couronne de boucles naturelles avec une finition parfaite, pour un look gagnant digne de la royauté sportive.

de Mielle : une magnifique couronne de boucles naturelles avec une finition parfaite, pour un look gagnant digne de la royauté sportive. « Sprint Finish » de Head & Shoulders ® : une coupe rapide et nette, idéale pour se démarquer avant, pendant et après la compétition.

de Head & Shoulders : une coupe rapide et nette, idéale pour se démarquer avant, pendant et après la compétition. « Boss Beard » de Braun ® : la barbe conquérante qui incarne la confiance pour un performeur de haut niveau, qui mène l'équipe.

de Braun : la barbe conquérante qui incarne la confiance pour un performeur de haut niveau, qui mène l'équipe. « Game Face » de Gillette® : une peau nette et prête en un clin d’œil, avec une exécution précise, pour être prêt à affronter la compétition.

La championne d'Europe et gymnaste française Mélanie De Jesus Dos Santos a commenté :

« Alors que nous serons des milliers d’athlètes à nous retrouver à Paris cet été, c’est génial de voir les marques de P&G offrir autant de looks divers pour les athlètes. J'ai hâte de découvrir le style personnel de chacun tout au long des Jeux ! »

Avec 22 000 athlètes et membres du personnel olympique et paralympique séjournant au Village Olympique et Paralympique, les marques de P&G sont fières de répondre aux exigences quotidiennes de chacun alors qu'ils se préparent à concourir pour le podium.

« Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une immense source d'inspiration pour tant de gens, y compris ceux qui utilisent nos produits. La passion et la dévotion pour performer au plus haut niveau sont également une source d'inspiration pour nous chez P&G », a déclaré Artur Litarowicz, directeur de la catégorie beauté en Europe. « Que ce soit pour offrir de beaux cheveux forts et sains, un cuir chevelu sans pellicules ou un rasage propre et net, nous avons hâte d'accueillir les plus grands athlètes du monde, en veillant à ce qu'ils se sentent au meilleur de leur forme lorsqu'ils se présentent sur la plus grande scène du monde pour performer à leur plus haut niveau. »

En plus du Salon de Beauté, les marques de P&G soutiendront également les athlètes via d’autres gammes de produits et services au sein du Village Olympique et Paralympique, tels qu’une nurserie avec Pampers®, une clinique dentaire avec Oral-B® et des buanderies fournies par Ariel®. P&G proposera également des produits de protection périodique gratuits, ainsi que des kits de bienvenue à tous les athlètes, combinant plusieurs marques de P&G.

