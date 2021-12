P&G ÉMET UN RAPPEL VOLONTAIRE DES VAPORISATEURS EN AÉROSOL DE REVITALISANT SEC ET DES VAPORISATEURS EN AÉROSOL DE SHAMPOOING SEC

La société Procter & Gamble (NYSE : PG) a émis aujourd’hui un rappel volontaire, au niveau des consommateurs, des vaporisateurs en aérosol de revitalisant sec et des vaporisateurs en aérosol de shampooing sec de Pantene et Herbal Essences vendus au Canada en raison de la présence de benzène détecté dans certains produits. L’exposition quotidienne au niveau de benzène détecté ne devrait pas entraîner de conséquences néfastes sur la santé. Cependant, à la lumière de ces découvertes, nous avons émis de manière volontaire un rappel au niveau des consommateurs. Les consommateurs doivent cesser d’utiliser les vaporisateurs en aérosol de revitalisant sec et les vaporisateurs en aérosol de shampooing sec affectés et les jeter de manière appropriée. Vous trouverez ci-dessous des instructions détaillées sur la façon de demander un remboursement pour les produits admissibles.

Produits visés par le rappel volontaire de shampooing sec et de revitalisant sec en aérosol par P&G au Canada (Photo: P&G)

À la suite de récents rapports révélant des traces de benzène dans certains produits en aérosol, nous avons entamé un examen de l’ensemble de notre éventail de produits en aérosol. Bien qu’il n’y ait pas de benzène dans nos produits, notre examen en a montré un niveau élevé inattendu provenant des propulseurs qui vaporisent le produit. Du benzène a été détecté dans les shampooings secs en aérosol et les revitalisants secs en aérosol. L’exposition quotidienne au niveau de benzène détecté ne devrait pas entraîner de conséquences néfastes sur la santé. Cependant, à la lumière de ces découvertes et par souci de prudence, nous avons émis de manière volontaire un rappel des shampooings secs en aérosol et des revitalisants secs en aérosol de Pantene et Herbal Essences, et ce, au niveau des consommateurs. Rien n’est plus important pour nous que la sécurité des consommateurs qui utilisent nos produits et la qualité des produits que nous expédions.

Le benzène est classé comme cancérogène pour les humains, une substance qui pourrait potentiellement causer le cancer selon le niveau et l’étendue de l’exposition. Le benzène est omniprésent dans l’environnement. Au quotidien, les humains du monde entier sont exposés à cette substance, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ce, à partir de plusieurs sources. Le benzène peut être absorbé, à divers degrés, par inhalation, au travers de la peau et par voie orale. Selon la modélisation de l’exposition et les évaluations des risques cancérogènes publiées par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (Environmental Protection Agency, EPA) (base de données IRIS), l’exposition quotidienne au benzène dans les produits rappelés aux niveaux détectés dans nos tests ne devrait pas entraîner de conséquences néfastes pour la santé.

Aucun autre produit de Pantene et Herbal Essences n’est concerné par ce rappel. Ces autres produits peuvent continuer à être utilisés comme prévu, y compris les shampooings secs en aérosol dont les codes de production sont différents de ceux sur lesquels nous avons communiqué. La grande majorité de nos produits n’est pas concernée par ce rappel, y compris les mousses, les fixatifs, les shampooings liquides, les revitalisants liquides, les produits coiffants, les soins capillaires et les shampooings secs en aérosol non affectés.

Vous trouverez ci-dessous une liste des vaporisateurs en aérosol de shampooing sec et des vaporisateurs en aérosol de revitalisant sec affectés. Pour plus de détails sur les codes de production affectés, veuillez visiter les sites Web respectifs des marques.

CUP Description 080878177073 Vaporisateur en aérosol de shampooing sec Pantene, 140 g 080878192427 Vaporisateur en aérosol d’huile sèche revitalisante Pantene Smooth Talker, 112 g 080878191345 Vaporisateur en aérosol de shampooing sec Pantene Never Tell, 120 g 080878189199 Vaporisateur en aérosol de revitalisant sec sous forme de bruine Pantene Mist Behaving, 112 g 066400171795 Vaporisateur en aérosol de shampooing sec Herbal Essences Daily Detox Volume orange sanguine et menthe, 140 g 190679003652 Vaporisateur en aérosol de shampooing sec rafraîchissant Herbal Essences gingembre bleu, 140 g 066400172242 Vaporisateur en aérosol de shampooing sec revitalisant Herbal Essences concombre et thé vert, 140 g 190679000330 Vaporisateur en aérosol de shampooing sec Herbal Essences concombre et thé vert, 50 g (format de voyage)

Les détaillants ont été avisés de retirer les produits rappelés des tablettes. Nos marques offriront également un remboursement aux consommateurs qui ont acheté des produits affectés par ce rappel.

Les réactions indésirables ou les problèmes de qualité liés à l’utilisation d’un de ces produits peuvent être signalés à Santé Canada, en ligne ou par courrier ordinaire.

Remplissez et soumettez le rapport en ligne : https://canadiensensante.gc.ca/apps/radar/CPS-SPC-0002.08.html

Courrier ordinaire : Remplissez le formulaire en ligne, sous la section Options pour soumettre, sélectionnez « Imprimez-le et envoyez-le par courrier » et postez-le à l’adresse fournie. Pour toute question, composez le 1-866-662-0666.

Santé Canada a été informé de ce rappel.

Les consommateurs peuvent visiter le site www.pantene.ca ou www.herbalessences.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits affectés et pour savoir comment recevoir un remboursement pour les produits admissibles. Si les consommateurs ont d’autres questions, ils peuvent également obtenir plus de renseignements auprès de l’équipe Service aux consommateurs au 1-888-674-3631 du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, HNE.

