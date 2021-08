P&G Studios et «Harder Than You Think» promeuvent des conversations qui changent la donne dans la nouvelle série podcastée «Equal Too: Achieving Disability Equality»

Les réalisateurs du documentaire «Rising Phoenix, acclamé par la critique, font appel à l'animatrice et productrice Sophie Morgan et à la productrice Sinéad Burke pour donner tout leur poids à des dialogues inédits sur des sujets d'une importance capitale pour la communauté des personnes handicapées

Aujourd'hui, P&G Studios et l'équipe de «Harder Than You Think» lancent une nouvelle série de podcasts intitulée «Equal Too: Achieving Disability Equality» pour mettre en lumière les principaux défis auxquels est confrontée la communauté des personnes handicapées, et ouvrir un dialogue sur les mesures à prendre pour promouvoir l'égalité. Le podcast, animé par Sophie Morgan, présentatrice de la télévision britannique et défenseure des droits des personnes handicapées, se concentrera sur la remise en question des idées reçues, la célébration des succès, et examinera comment transformer le monde pour les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas. Sophie Morgan s'entretiendra avec certains des professionnels, influenceurs et activistes les plus éclairés et réputés sur les thèmes clés du handicap et de l'inclusion.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210827005182/fr/

P&G Studios and the team at Harder Than You Think launch a new podcast series, “Equal Too: Achieving Disability Equality,” to shine a light on the biggest challenges faced by the disabled community and start a conversation about what is needed to drive equality. (Graphic: Business Wire)

Disponible sur le podcast Seneca’s Conversations on Power and Purpose, «Equal Too» est une série en six volets proposée par le Seneca Women Podcast Network et iHeart Radio. Diffusée en août et septembre, la série explorera des sujets invitant à la réflexion, comme par exemple:

L'héritage du mouvement paralympique et l'impact durable des Jeux paralympiques sur les villes organisatrices et au-delà

L'évolution de la législation relative aux personnes handicapées et les mesures supplémentaires à prendre

La voie de l'emploi pour les personnes handicapées, 70 ans après que Sir Ludwig Guttmann a utilisé le sport pour créer un espace ouvert aux personnes handicapées dans la société

Pour «Equal Too», la talentueuse équipe du documentaire primé de Netflix, «Rising Phoenix» a rassemblé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles des décideurs politiques, des activistes, des athlètes et des défenseurs du monde entier, notamment:

Jameela Jamil, actrice et animatrice reconnue comme défenseure des droits des personnes handicapées, des droits LGBTQ+, de la neutralité corporelle, et pour son travail en tant que fondatrice de la I Weigh Community

actrice et animatrice reconnue comme défenseure des droits des personnes handicapées, des droits LGBTQ+, de la neutralité corporelle, et pour son travail en tant que fondatrice de la I Weigh Community RJ Mitte, acteur américain, défenseur et philanthrope qui a eu un impact mondial en parlant de son expérience de la paralysie cérébrale dans l'espoir d'éliminer les stigmates associés aux handicaps

acteur américain, défenseur et philanthrope qui a eu un impact mondial en parlant de son expérience de la paralysie cérébrale dans l'espoir d'éliminer les stigmates associés aux handicaps Tatyana McFadden, athlète russo-américaine ayant remporté 17 médailles paralympiques, dont les efforts pour défendre l'égalité des personnes handicapées ont conduit à l'adoption de plusieurs mesures législatives garantissant que les étudiants atteints d'un handicap aient un accès égal aux compétitions d'athlétismes

athlète russo-américaine ayant remporté 17 médailles paralympiques, dont les efforts pour défendre l'égalité des personnes handicapées ont conduit à l'adoption de plusieurs mesures législatives garantissant que les étudiants atteints d'un handicap aient un accès égal aux compétitions d'athlétismes Andrew Parsons, administrateur sportif brésilien et président du Comité international paralympique (CIP). Le CIP et l'International Disability Alliance ont récemment lancé la campagne #WeThe15, un mouvement mondial représentant les 1,2 milliard de personnes handicapées dans le monde

«En rassemblant tant de personnalités influentes, "Equal Too" nous aidera à savoir comment poursuivre l'histoire de Rising Phoenix, a déclaré Greg Nugent, cofondateur de Harder Than You Think et créateur de Rising Phoenix. Le débat donne lieu à des échanges extraordinaires et la nécessité de raconter cette histoire est plus vitale que jamais.»

À l'heure où les regards se tournent vers les incroyables athlètes des Jeux paralympiques, P&G, inspiré par le récent lancement de l'initiative #WeThe15 du CPI - le plus important mouvement pour l'égalité des personnes handicapées - a fait un don de 100 000 dollars à la Fondation Agitos. Cette somme aidera le CPI à faire évoluer les mentalités de la jeunesse à l'égard des handicaps.

«Pour faire évoluer les mentalités et parvenir à l'égalité pour les personnes handicapées, nous pensons qu'il est crucial d'augmenter leur visibilité, déclare Phil Duncan, responsable de la conception chez P&G et responsable exécutif des Jeux olympiques. Nous avons tous encore beaucoup à apprendre. C'est pourquoi il est important pour nous de mettre en lumière les conversations fondamentales de "Equal Too". Nous sommes également fiers de d'offrir un don d'argent à la Fondation Agitos, qui effectue un travail incroyable pour sensibiliser durablement la prochaine génération.»

Un débat sur l'inclusion n'étant possible que lorsque des voix égales sont représentées, «Equal Too» est réalisé par une équipe (producteurs, invités et contributeurs) comprenant plus de 60% de personnes qui s'identifient comme handicapées. À la tête du projet se trouvent deux femmes influentes: l'animatrice et productrice Sophie Morgan, et la productrice et consultante-scénariste Sinéad Burke. Sophie, paralysée à la suite d'un accident de voiture à l'âge de 18 ans, est une animatrice primée qui a travaillé pour Channel 4 à chacun des Jeux paralympiques depuis Londres 2012, et l'une des premières et seules animatrices de télévision handicapées au monde. Sinéad, fondatrice de la société de conseils en accessibilité Tilting the Lens, est une personne de très petite taille qui fait campagne pour renforcer les normes de référence en matière d'accessibilité aux fins d'un monde pensé pour les personnes handicapées et pour l'inclusion de tous.

Tous les épisodes du podcast seront diffusés avec des transcriptions téléchargeables qui seront disponibles rapidement. En outre, les épisodes seront accompagnés de vidéos sous-titrées, avec la participation de Rinkoo Barpagadu, qui pratique la langue des signes anglaise. Vous pouvez télécharger et écouter «Equal Too» dans le cadre des Seneca's Conversations sur l'application iHeartradio, sur Apple Podcasts, ou sur le lecteur de podcasts de votre choix.

À propos de Procter & Gamble

P&G propose aux consommateurs du monde entier l'un des portefeuilles les plus riches en marques de confiance, de qualité et de premier plan, comprenant notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. La communauté P&G exerce des activités commerciales dans environ 70 pays. Rendez-vous sur le site http://www.pg.com pour les dernières informations sur P&G et ses marques. Pour suivre toute l'actualité de P&G, visiter www.pg.com/news.

À propos de P&G Studios

P&G Studios développe et produit des récits qui contribuent à créer un changement positif dans la société, souvent en mettant en lumière des acteurs sous-représentés et des actes de bonne volonté. Des innovateurs créatifs partageant les mêmes valeurs et des ONG innovantes agissent en partenariat avec P&G Studios afin de répondre à la demande croissante d'histoires authentiques, exaltantes et inspirantes. Parmi les programmes récemment produits, citons les films «The Queen Collective» et «8:46», la série ACTIVATE du National Geographic, la docusérie «The Tent Mender», les émissions spéciales d'une heure «TIME 100 Most Influential People of the Year» et «TIME Person of the Year», le documentaire court «Coded», et le lancement du Podcast Network de Seneca Women.

À propos de Harder Than You Think

Harder Than You Think est une société de production indépendante dont l'objectif est de faire évoluer l'utilisation de la puissance narratrice. Harder Than You Think a été créé et cofondé par Greg Nugent et Godric Smith, anciens directeurs des Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012. Parmi les créations de Greg et Godric, citons la réalisation du film pour la «Heads Together Campaign for Their Royal Highnesses», qui visait à transformer le point de vue de toute la nation au sujet de la santé mentale, et la création du Prix Earthshot, qui est devenu la distinction la plus importante en matière d'initiatives environnementales.

Rising Phoenix est un programme de dix ans déployé par Harder Than You Think visant à changer notre façon de concevoir le potentiel humain. Le projet est né de la réussite du premier opus de Harder Than You Think, «Rising Phoenix», un documentaire récompensé de deux Emmy, racontant l'histoire du mouvement paralympique et diffusé en 2020 sur Netflix. D'autres films et projets audio sont en préparation pour raconter l'histoire de la prochaine décennie.

À propos de Seneca Women

Seneca Women a été cofondé par Melanne Verveer, première ambassadrice américaine de Global Women’s Issues, et Kim Azzarelli, conseillère d'entreprise, juridique et en philanthropie, qui ont co-écrit le best-seller «Fast Forward: How Women Can Achieve Power and Purpose». Sharon Bowen, ancienne commissaire à la Commodity Futures Trading Commission américaine les a ensuite rejointes. Seneca Women cherche à accélérer le progrès des femmes par le biais de grands événements de leadership éclairé à Davos, au Metropolitan Museum of Art et à la Bourse de New York, ainsi que via l'application Seneca Women, une newsletter hebdomadaire, et de solides partenariats avec les secteurs public et privé. Le Seneca Women Podcast Network offre une plateforme pour faire entendre la voix des femmes et pour proposer du contenu motivant, ciblé et inclusif.

À propos d'iHeartMedia

Numéro 1 de l’audio aux États-Unis, HeartMedia (NASDAQ: IHRT) touche chaque mois neuf Américains sur dix et compte 250 millions d'auditeurs mensuels. HeartMedia dispose du plus vaste auditoire de toutes les sociétés médiatiques des États-Unis. Nous sommes les chefs de file de l’audio grâce à notre multitude de plateformes: 850 stations de radio en direct dans plus de 160 marchés à l'échelle nationale; le service numérique iHeartRadio disponible sur plus de 250 plateformes et 2 000 terminaux; nos réseaux d’influenceurs; les réseaux sociaux; les plus grands événements de musique en direct; d'autres produits numériques et bulletins; et les podcasts, en tant que premier éditeur de podcasts commerciaux. iHeartMedia est également à la tête de l'industrie audio en termes d’analyse, de ciblage et d’attribution pour le compte de ses partenaires commerciaux, via son produit SmartAudio qui s’appuie sur les données de son immense base de clientèle.

