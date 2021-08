P&G : accord dans le plastique recyclé avec Eastman

Le chimiste américain de spécialités Eastman a annoncé lundi qu'il avait conclu un accord avec Procter & Gamble en vue de la réduction de la dépendance aux emballages plastiques du géant de la consommation.



Aux termes de l'accord, P&G utilisera les matériaux d'Eastman Renew, la filiale de recyclage moléculaire du groupe, dans certains de ses produits et emballages.



Le fabricant de produits de consommation courante - qui détient notamment les marques Pampers et Gillette - a prévu d'intégrer les matériaux Eastman Renew dans l'emballage de certains produits d'ici à la fin de l'année afin de favoriser une économie 'circulaire'.



Cet accord intervient alors qu'Eastman construit à Kingsport (Tennessee) l'une des plus grandes installations de recyclage de plastique à plastique au monde, dont l'achèvement est prévu en 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.