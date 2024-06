Pampers a créé Diaper Stash, un fonds de couches auquel les amis et les familles peuvent contribuer afin que les parents puissent se procurer toutes les couches et les lingettes dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Pampers met l'accent sur la façon dont les proches peuvent aider les parents à s'approvisionner en couches et en lingettes au moment où ils en ont besoin. Pampers met l'accent sur la façon dont les proches peuvent aider les parents à s'approvisionner en couches et lingettes, un élément essentiel souvent négligé, en diffusant pour la première fois l'émission "That's So Baby".

? une série de 4 épisodes inspirée des sitcoms des années 90 ? produite par Hartbeat, la société de divertissement de Kevin Hart, ? mettant en vedette ?

Tisha Campbell, reine des sitcoms des années 90, et Tristan Mack Wilds, artiste musical et acteur acclamé par la critique. La série That?s So Baby aborde de manière humoristique les conversations relatives aux cadeaux que toutes les familles et tous les amis ont lorsqu'ils préparent l'arrivée de leur bébé. Pampers sait qu'il faut un village pour élever un enfant ; c'est pourquoi Pampers Diaper Stash a été lancé l'année dernière pour donner aux parents la possibilité de créer une réserve pour eux-mêmes tout en ralliant le soutien de leur communauté en toute simplicité.

Aujourd'hui, Pampers a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux amis et à la famille de créer une réserve de couches pour les parents de leur entourage, les aidant ainsi à libérer le véritable pouvoir de leurs cercles intimes. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les parents peuvent utiliser les fonds de leur réserve pour acheter des couches et des lingettes Pampers en ligne auprès des principaux détaillants ou scanner les reçus pour se faire rembourser directement sur leur compte bancaire lié.